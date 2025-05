Installés dans un parc pour fêter ses 10 ans, il ne quitte pas sa maîtresse des yeux pendant qu’elle chante (vidéo)

Une dame a organisé un moment privilégié avec son chien, qui fêtait vraisemblablement son anniversaire. Un gâteau alléchant était posé face à la boule de poils, mais cette dernière ne lâchait pas du regard sa propriétaire. Elle semblait apprécier la petite chanson chantée par celle-ci et qui lui était dédiée.

Sur TikTok, une vidéo a fait fondre le cœur de milliers d’internautes. On y voit une femme installée sur un banc dans ce qui ressemble à un parc. Elle est en compagnie d’un chien beige et célèbre son anniversaire. Les 2 passent un moment idyllique et l’amour qu’ils se portent paraît inégalable.

Les moments les plus simples sont souvent les meilleurs, indiquait Wake Up Singapore, et cet adorable duo en est la preuve. La dame aux cheveux blancs, présente dans la vidéo, a tout prévu pour faire de l’anniversaire du chien un moment unique.

@nextshark / TikTok

Un chien aimant

Elle a préparé un petit gâteau sur 2 étages et s’est procuré des bougies pour les mettre dessus. Puis, elle a emmené son chien dans un parc et tous les 2 se sont installés sur un banc en face d’une table. La propriétaire du toutou a allumé la bougie et s’est mise à chanter pour l’anniversaire de celui-ci, tout en tapant joyeusement dans ses mains.

Le quadrupède, subjugué par ce spectacle, ne prête même pas attention au gâteau qui se trouve en face de lui. Il regarde sa maîtresse avec tendresse, pendant que celle-ci prend du plaisir à célébrer son anniversaire. C’est un moment magique, hors du temps pour les amis.

Les internautes ont été touchés par la vidéo, mais aussi par l’amour qu’ils ont vu dans les yeux du chien : « Les chiens sont trop bons pour nous », écrivait une personne, « Un chien n'est qu'un chapitre de votre histoire, mais pour le chien, vous êtes tout son livre », assurait quelqu’un d’autre. Nos amis les toutous sont effectivement capables de faire preuve d’un amour inconditionnel, et nous sommes chanceux de les avoir à nos côtés !