Elle transforme une camionnette en salle de sport pour chiens et leur redonne le goût de bouger

Certains chiens ne se dépensent pas suffisamment. Pour différentes raisons (manque de temps, d’envie, problèmes de mobilité…), il arrive que des propriétaires se limitent à de courtes promenades quotidiennes pour leurs compagnons à fourrure, alors que ces sorties sont loin de répondre à leurs besoins en termes d’exercice et de stimulation notamment. Ce qui peut avoir de graves conséquences sur leur santé et leur bien-être : surpoids, perte de masse et de tonus musculaires, troubles cardiovasculaires, problèmes comportementaux, troubles digestifs…

Le manque d’espace, tant chez soi qu’en ce qui concerne les zones accessibles aux animaux en ville, est également problématique, alors que les chiens ont besoin d’exprimer leur nature en courant. Le recours au tapis de course peut constituer une solution intéressante dans ce cas, en veillant à adapter l’effort et la vitesse aux capacités de l’animal. Tout le monde ne peut cependant pas se permettre d’en acheter un ou ne dispose pas d’assez de place.

C’est ce qui a amené Jaime Daniel, ancienne auxiliaire vétérinaire habitant Naples, en Floride (Etats-Unis), à créer My Dog's Mobile Gym. Il s’agit d’une camionnette qu’elle a transformée en salle de sport ambulante pour chiens, rapporte le média local Naples Daily News.



Le véhicule est équipé de 2 tapis de course. Ainsi, les canidés n’ayant pas accès à des telles installations sportives les voient venir à eux.

L’initiative vise à offrir la possibilité aux quadrupèdes de faire de l’exercice dans un environnement sûr et contrôlé.



« Avec de la patience et du soutien, ils finissent par y parvenir »

Précision importante : ce sont des tapis non motorisés, afin que les loulous choisissent leur cadence de course. « Chaque chien est différent et ils apprennent tous à leur propre rythme, indique, en effet, Jaime Daniel. Tous les chiens ne maîtrisent pas immédiatement, mais avec de la patience et du soutien, ils finissent par y parvenir, et c'est ce qui leur donne confiance. Si les propriétaires me font confiance et croient au processus, ils verront la différence chez leurs chiens et l'enthousiasme qu'ils éprouvent pour ce type d'exercice. »



La séance dure 20 à 30 minutes et est adaptée aux capacités du chien. Jaime Daniel recommande au propriétaire de promener son compagnon pendant 10 minutes avant la session.

My Dog's Mobile Gym propose différentes formules : des séances d’initiation pour les débutants à 25 dollars (21 euros), des sessions hebdomadaires pour 50 dollars (42 euros) ou encore des cours collectifs pour ceux qui ont plusieurs chiens à 30 dollars (25 euros).