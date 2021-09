Rendez-vous ce week-end des 18 et 19 septembre pour la Woof Run, l'évènement tant attendu par les férus de sports canins

La Woof Run se déroulera le weekend prochain. L’occasion pour les passionnés de chiens et de sports canins de vivre une expérience unique dans un superbe domaine de l’Oise à seulement 45 minutes au nord de Paris.

Près de 1000 participants et plus de 6000 visiteurs sont attendus le weekend des 18 et 19 septembre 2021 au Château de Bertichères à Chaumont-en-Vexin (60), pour la 4e édition de la Woof Run. Le jour-J approche à grands pas.

Courses et animations rythmeront ce weekend promettant d’être inoubliable

En quelques années, elle s’est hissée au rang d’évènement incontournable pour les amoureux des canidés et du sport pour chien. Woopets est d'ailleurs très heureux de faire partie des plus fidèles partenaires depuis sa toute première édition. La course à obstacles et le canicross Inlandsis, épreuve affiliée à la Fédération des Sports et Loisirs Canins, constitueront les temps forts de ce rendez-vous, mais la Woof Run compte aussi une variété d’animations et d’ateliers.

Si les inscriptions pour les courses sont closes, l’accès aux visiteurs sera bien ouvert et gratuit (seul le pass sanitaire sera demandé à l’entrée) pour leur permettre de découvrir le grand village. Cet espace convivial et résolument tourné vers le merveilleux univers de nos amis à 4 pattes sera animé par des exposants œuvrant dans diverses spécialités : alimentation du chien, accessoires, nouvelles technologies…

Marche solidaire en faveur des associations

L’un des moments clés de cette édition 2021 de la Woof Run sera également la marche solidaire. Une initiative destinée à soutenir les associations de protection animale associées à l’évènement, que sont Solidarité Peuple Animal, Action Protection Animale et Gamelles Pleines.

Woopets sera bien évidemment présent en tant que partenaire pour cette Woof Run 2021.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel et la page Facebook consacrés à cet évènement.

