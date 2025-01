Enchaîné toute sa vie dans une cabane, un chien découvre avec émerveillement la neige pour la toute première fois (vidéo)

En Thaïlande, le sauveteur animalier britannique Niall Harbison est bien connu pour améliorer la vie des chiens des rues grâce à son association Happy Doggo. En plus de la stérilisation, de l'alimentation et des traitements médicaux des chiens, cette organisation permet également à plusieurs toutous de trouver une nouvelle famille en Angleterre. C’est le cas de Rusty, un gentil chien qui avait vécu jusque-là des moments bien sombres dans sa vie.

Un passé douloureux

En juillet dernier, Niall et son équipe ont trouvé Rusty enchaîné dans une cabane dans la jungle thaïlandaise. Visiblement le pauvre toutou avait connu cette triste situation la plus grande partie de sa vie. Non seulement il était entravé par une chaîne et pouvait à peine bouger, mais en plus des petits enfants lui sautaient régulièrement dessus et essayaient de le monter comme un cheval.

© Niall Harbison / X

Secouru par Happy Doggo, le toutou dont les muscles des pattes s'étaient atrophiés n’avait gardé aucune rancune envers les enfants et il a rapidement trouvé une famille aimante prête à l’accueillir en Angleterre.

Living in a chain for 18 months in Thailand to his dream forever home in Yorkshire, England.



Look at Rusty bouncing around and with his own couch. I’m so unbelievably happy for him.



One of the best dogs I've ever met. ???????? pic.twitter.com/0rEjK9x1Fb — Niall Harbison (@NiallHarbison) October 3, 2024

Une nouvelle expérience

Après un long voyage, Rusty a fait la découverte de son nouveau foyer et du climat anglais. Lorsqu’il a récemment neigé, le toutou a ainsi eu l’occasion de marcher sur cet étrange tapis blanc et froid pour la première fois.

© Niall Harbison / X

Immortalisée en vidéo, cette expérience inédite a ravi le cœur des sauveteurs de Rusty et des internautes qui ont découvert la scène sur le compte X / Twitter de Niall Harbison.

He wasn’t sure at all at first. Rusty is one of the gentlest souls we’ve ever had. A big softie.



Maybe with his mum’s help? (2/5) pic.twitter.com/QXrxXUEj1Q — Niall Harbison (@NiallHarbison) January 5, 2025

Au début, le chien semblait manifestement nerveux, mais il n’a pas tardé à s’aventurer timidement à l'extérieur de la maison et à s'enfoncer lentement dans la neige. S’acclimatant progressivement, Rusty a finalement réagi avec joie et a commencé à courir dans le jardin pour jouer dans la neige avec son ami.

Imagine being chained up your whole life. You find the dream family and then this surprise…. (3/5) pic.twitter.com/Ac5qtSPBKg — Niall Harbison (@NiallHarbison) January 5, 2025

Comme le rapporte The Mirror, Niall a été particulièrement touché par le bonheur évident de son ancien rescapé, qui a, selon lui « un grand cœur tendre ». « Aujourd'hui, il a vu de la neige pour la première fois de sa vie et c'était tout simplement génial. », a-t-il écrit sur X / Twitter.

© Niall Harbison / X

« La raison pour laquelle je peux supporter autant de douleur en sauvant les chiens ? Des vidéos comme celle-ci. Mon cœur est rempli. Bravo Rusty. Tout simplement magnifique. Je ne peux pas penser à un chien qui le mérite plus que toi. » Une bien jolie conclusion pour une bien jolie histoire.