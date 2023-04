Une compagnie aérienne refuse d’embarquer le chien guide d’un champion handisport français et crée la polémique

Il y a quelques jours, celui que l’on surnomme le « guépard blanc » devait se rendre à Toulouse pour une opération avec son sponsor. Timothée Adolphe, vice champion paralympique du 100 mètres, était en compagnie de son chien d’assistance : Japelou, son fidèle ami à fourrure qui ne le quitte jamais. Malheureusement, leur voyage ne s’est pas passé comme prévu…

« Nous avons été très surpris »

La compagnie aérienne EasyJet a refusé de faire monter Japelou à bord. Pourtant, la loi oblige à accueillir les chiens d’assistance dans les avions. « La compagnie nous a répondu qu'ils n'acceptaient plus les chiens guides. Nous avons été très surpris. Mon sponsor a contacté leurs services pour avoir des explications, et on leur a répondu qu'EasyJet était une compagnie anglaise et qu'à ce titre elle n'avait pas à respecter les lois françaises », précise Timothée Adolphe.

Pour se justifier, EasyJet aurait également prétexté que Japelou n’était pas issu d’une école reconnue au niveau international. « C'est totalement faux. L'école des Chiens Guides d'Aveugles de l'Ouest où il a été formé est fédérée au niveau national et international », proteste le sprinteur. Ce dernier a lui aussi tenté de joindre la compagnie aérienne, mais cela n’a fait qu’alimenter sa colère.

« Avoir à se battre pour faire simplement appliquer des lois de base, c'est anormal »

« Quand j'ai fini par avoir quelqu'un au bout du fil après 20 minutes d'attente afin d'avoir des explications, je leur ai signalé que j'allais enregistrer la conversation pour m'en servir éventuellement par la suite. La personne a posé le combiné et n'a pas voulu communiquer. On est en 2023, avoir à se battre pour faire simplement appliquer des lois de base, c'est anormal. Je suis tombé des nues », s’indigne l’athlète.

Le jour de l’incident, Timothée Adolphe et Japelou ont été pris en charge par un avion Air France afin de rejoindre leur destination. Comme le rapporte Le Figaro, une enquête interne est en cours auprès du service client d’EasyJet, qui affirme pourtant accepter des chiens guides sur son site Internet.