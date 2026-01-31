Une famille canine, dont un chiot "licorne", s'étant retrouvée au refuge est à nouveau au complet grâce à une mère d'accueil dévouée (vidéo)

Affichant une drôle de petite bosse sur le front, cette adorable chienne n’est pas passée inaperçue. Secourue aux côtés de sa mère dans les rues du Texas, elle a ému les internautes par son apparence unique, ainsi que par l’histoire touchante de sa famille recomposée. Grâce à une bénévole au grand cœur, ce trio pas comme les autres vit aujourd’hui un nouveau départ, entouré d’amour et d’attention.

Avec cette surprenante excroissance s’étant développée sur son front, une jeune chienne appelée Twilight Sparkle ressemble à un congénère dont nous vous avions parlé il y a quelques années. Il s’agit de Narwhal, le “chiot licorne” recueilli par une association du Missouri (Etats-Unis) et adopté par la fondatrice du refuge.

L’histoire de Twilight Sparkle, racontée par PetHelpful , est différente, mais elle a connu, elle aussi, une issue heureuse.

Fin juillet 2025, elle avait été secourue par les services animaliers de Dallas, au Texas, en compagnie de sa mère.



@whitneysdogs / TikTok

Le duo a ensuite été confié à Whitney, mère d’accueil bénévole qui se fait appeler “@whitneysdogs” sur TikTok.

Leur bienfaitrice a examiné l’excroissance de Twilight Sparkle et s’est rendu compte que, contrairement à Narwhal, elle ne présentait pas de “queue”, mais une sorte de bosse allongée. Elle ne sait pas si l’origine de la lésion est traumatique, et la chienne doit d’ailleurs être vue par un spécialiste.

Quoi qu’il en soit, elle est entre de bonnes mains avec Whitney et n’est certainement pas mécontente d’avoir sa mère à ses côtés, qui a été appelée Princess Celestia. Tout comme la jeune chienne, le nom de sa génitrice est inspiré de la série pour enfant “My Little Pony”.

Whitney raconte leur histoire dans cette vidéo postée le 30 juillet 2025 :

@whitneysdogs I met a unicorn puppy. Omg. All my dreams have come true! In all seriousness, this puppy has a huge, hard bump on her head right where the fur color is different. It’s either some sort of trauma or congential issue that requires further specialist care - care that the shelter was unable to provide. This is where we come in, because we’ll get her what she needs! Please meet Twilight Sparkle - named after our My Little Pony unicorns! I’m coming back to pick Twilight (and her mom) up tomorrow. Can’t wait ?? Follow @whitneysdogs for more foster glow-ups! #shelterovercapacity #helpingshelterdogs #fosteringsaveslives #heartsandbonesrescue ? original sound - carneyval

Le père retrouvé à son tour

En attendant que l’on en sache un peu plus sur sa particularité morphologique et les éventuels soins, elle coule des jours heureux dans son foyer d’accueil, qui a été rejoint par… son père.

Whitney a effectivement eu l’agréable surprise d’apprendre que le papa de Twilight Sparkle avait récemment été pris en charge par le même refuge, et elle a tout de suite proposé de l’accueillir. C’est ce que l’on peut voir dans la 2e vidéo, ci-dessous :

@whitneysdogs Let’s go pick up Twilight Sparkle’s mom! Imagine the shock when I found out that Twilight’s dad was also at the shelter… when I first met Twilight and her mom, they were housed together, but dad was in a different kennel and I didn’t even know he existed! Thanks to the amazing Dallas Animal Services staff, they then messaged me, “what about dad?” “There’s a dad?!” And the rest was history - he’s coming with us too. Meet Princess Celestia, Shining Armor, and of course Twilight Sparkle ? Follow @whitneysdogs for more foster glow-ups! #shelterovercapacity #helpingshelterdogs #fosteringsaveslives #heartsandbonesrescue ? original sound - carneyval

La famille My Little Pony est donc désormais au complet, le dernier à l’avoir rejointe ayant été nommé Shining Armor.

Leur bienfaitrice les gardera jusqu’à ce qu’on leur trouve des familles d’adoption.