Il perd son chien pendant 4 jours et craint pour sa vie en raison de sa grande ressemblance avec un loup

Les chiens les plus indépendants et primitifs ont tendance à s’éloigner plus facilement de leurs maîtres que les chiens de bergers. Aussi, il n’est pas rare de tomber sur des annonces de disparition sur les réseaux sociaux ou encore dans les rues. C’est ce qui s’est passé pour Julien Marotel il y a un an, lorsqu’il s’inquiétait d’avoir perdu son chien aux allures de loup…

Il y a presque un an tout pile, L’Yonne Républicaine racontait l’histoire de la disparition de Zarköff, un jeune chien de 8 mois. En plus d’être terriblement angoissé pour son meilleur ami, son humain Julien Marotel s’inquiétait de ce que pourrait penser ou faire une personne qui croiserait éventuellement la route du canidé. En effet, Zarköff n’est pas un chien comme les autres… Il s’agit d’un Old Inuit Dog, une race non reconnue par la FCI et issue d’un croisement entre plusieurs primitifs tels que le Husky Sibérien , l’Esquimau Canadien ou encore le Malamute de l’Alaska . Le fait est que, avec son allure sauvage et son pelage noir, Zarköff ressemble énormément à un loup ! Sous la panique, un humain ou un chasseur aurait alors pu tenter de l’abattre…

© Pet Alert Yonne 89 / Facebook

“Il n'est absolument pas dangereux”

Sans perdre une minute, Julien avait donc placardé des affiches dans toute sa ville (Sermizelles, dans l’Yonne). Il a également posté de nombreux appels à l’aide et avis de recherche sur les réseaux sociaux, dont les groupes Facebook “Pet Alert Yonne 89” et “Mobilisation pour Zarköff dpt 89”, espace spécialement créé pour la recherche du canidé.

Afin d’éviter tout possible drame, il a tenu à préciser que Zarköff était totalement inoffensif. “Il est impressionnant, mais très craintif et n'est absolument pas dangereux, il ne faut surtout pas lui tirer dessus”, suppliait-il ainsi à l’époque lors de son entretien accordé au journal.

© Pet Alert Yonne 89 / Facebook

Un dénouement heureux

De même, l’homme a ajouté que dans le cas où son chien était retrouvé par un citoyen, il ne fallait absolument pas tenter de l’attraper, auquel cas il serait reparti en courant. Au lieu de cela, il a assuré qu’il serait plus productif de tenter de gagner sa confiance en lui offrant de la nourriture pour pouvoir par la suite l’enfermer dans une grange ou un garage, sans le moindre stress et la moindre violence.

Ce n’est qu’après 4 interminables jours rythmés par l’angoisse et les signalements divers que le beau Zarköff a pu être retrouvé. “Retrouvé et capturé. Vous êtes formidables !”, a écrit Julien en légende d’une photo où l’on peut apercevoir le chien à l’arrière d’une voiture, visiblement épuisé…