Le geste touchant d'une éducatrice canine pour une chienne privée de promenade à cause des inondations

Ne pouvant être promenée à cause des inondations, une chienne appelée Tara a enfin eu droit à une sortie indispensable et inespérée grâce à l’intervention d’une éducatrice au grand cœur.

En Bretagne, janvier 2026 a été marqué par des épisodes pluvieux exceptionnels, si bien que plusieurs départements de la région ont été placés en vigilance pour risques de crues et inondations. Le Morbihan en fait partie, la rivière l’Oust ayant débordé à plusieurs reprises. Bon nombre de maisons ont été inondées, dont celle où vit une chienne appelée Tara, à Malestroit.

Le domicile de la croisée Labrador Retriever / Border Collie au pelage noir et âgée de 2 ans et demi étant cerné par les flots, sa maîtresse ne pouvait pas la faire sortir pour la promener. Toutefois, l’animal n’est pas resté privé de balade bien longtemps, puisqu’une amie est venue la chercher et lui offrir une petite escapade dont elle avait désespérément besoin.



Toutoucool56 / Facebook

L’amie en question est Sophie Grand, gérante du centre d’éducation canine ToutouCool56 basé à Ploërmel, à une quinzaine de kilomètres de Malestroit. Elle connaît très bien Tara pour l’avoir éduquée.

En apprenant que la chienne était bloquée, elle a décidé de lui rendre visite et de l’emmener en promenade le mercredi 28 janvier.

“Il a fallu passer la chienne par la fenêtre, elle était plutôt sereine mais n’avait pas l’air comprendre pourquoi il fallait la porter”, raconte l‘éducatrice canine au Ploërmelais , qui rapporte cette histoire.



Toutoucool56 / Facebook

Un geste simple mais qui fait le plus grand bien

Grâce à elle, Tara a ainsi eu droit à une virée d’une heure “sur le halage et en ville, histoire de la détendre”. Une pause qui lui a certainement fait le plus grand bien, et que Sophie Grand a promis de renouveler régulièrement tant que la crue persistera.



Toutoucool56 / Facebook

A lire aussi : Un ancien militaire brisé par l’abandon d’une chienne âgée sauve un autre chien senior dans la foulée

Cet acte, simple en apparence, montre à quel point l’attention et la complicité entre un chien et la personne qui veille sur son bien-être peuvent transformer une situation difficile en une expérience agréable. Sophie Grand n’a pas seulement offert une sortie à une chienne confinée?; elle a également apporté un souffle de normalité et de réconfort au cœur d’une crise.