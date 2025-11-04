En rentrant chez elle, cette femme est accueillie par ses 2 toutous… depuis le toit de la maison

Nos compagnons à 4 pattes peuvent se montrer espiègles par moment. Certains poussent même la discipline au rang d’art, un peu comme ces 2 toutous qui ont accueilli leur maîtresse depuis le toit de la maison.

Une femme, connue sur le réseau social Reddit sous le pseudonyme de u_Sunfleury, a récemment suscité l’hilarité des internautes. Enfin, ce sont plutôt ses 2 chiens, Juniper et Odin, qui ont fait rire la toile.

Léger retour en arrière. Le petit ami de u_Sunfleury ayant vu ses horaires de travail modifiés, celui-ci a demandé à sa compagne de garder son chat . Afin d’éviter que le félin ne s’ennuie, la femme au grand cœur a décidé de l’emmener chez elle, en compagnie de ses 2 boules de poils. Cependant, il s’est avéré que le matou possédait un caractère bien trempé.



Déjà, à peine arrivé, c’est lui qui a pris le dessus sur les 2 canidés, ces derniers étant terrorisés, comme le raconte u_Sunfleury à Newsweek : “Les chiens ont une peur bleue de lui, et il aime exploiter cette peur pour les poursuivre et s'installer dans les embrasures de porte et autres endroits afin de les piéger”. Ensuite, une nuit, le turbulent félin a réussi à sauter sur le toit depuis la chambre. Pour le récupérer, u_Sunfleury a dû déplacer sa tête de lit afin d’accéder au toit par la fenêtre. Le chat a ainsi pu regagner l’intérieur. Seulement voilà, la fatigue aidant, la femme n’a pas pensé à repositionner le lit.

Le lendemain, u_Sunfleury part travailler comme à son habitude. C’est en rentrant au soir que sa surprise a été grande. Elle a ainsi été accueillie par ses 2 toutous adorés qui étaient perchés sur le toit . Fort heureusement, lorsqu’ils ont aperçu leur humaine, Juniper et Odin se sont précipités à l’intérieur pour la retrouver à la porte . Il ne fait aucun doute que la tête de lit aura aussitôt été bougée à sa place initiale, reprenant son rôle de barrière “anti-intrusion sur le toit”.

Suite à la publication de la photo sur Reddit, les internautes ont tous rivalisé d’humour pour commenter la scène. Le plus drôle étant probablement celui-ci : “Je ne vois que deux gentils chiens qui essaient d'aider à la maison et à nettoyer les gouttières. Il vaut mieux leur donner des friandises pour leur dur labeur”.