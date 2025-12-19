Contraint de descendre du canapé, cet adorable Golden Retriever affiche une mine dramatique pour faire céder ses humains (vidéo)

Hugo a tout ce qu’il faut, et plus encore, pour être un toutou heureux ! Mais, comme beaucoup de chiens, il sait parfaitement manier l’art dramatique. Alors quand ses maîtres le privent exceptionnellement de l’un de ses privilèges, il n’hésite pas à utiliser ses talents d’acteur pour faire croire au monde entier qu’il est le chien le plus malheureux du monde…

Balades à foison, caresses, jouets, panier douillet et repas gastronomiques… Hugo est un jeune Golden Retriever très gâté par ses humains. Tous les jours, il a même parfaitement le droit de monter sur le canapé principal pour y faire sa sieste. Mais lorsque papa et maman se liguent contre lui pour le faire exceptionnellement descendre le temps du repas, rien ne va plus ! Dans une vidéo hilarante postée sur le compte TikTok qui lui est dédié, on peut voir à quel point Hugo sait jouer de ses talents d’acteur. Contraint de s’installer sur le canapé secondaire du salon, il est assis dans une position tout à fait dramatique et se laisse lentement glisser sur l’accoudoir comme s’il portait tout le malheur du monde sur ses épaules…

Un toutou qui mérite un Oscar

“Quand tu as été viré du canapé principal le temps que maman et papa puissent manger et que maintenant tu n’as plus aucune attention. La vie est si dure…”, peut-on lire en légende de la vidéo. Hugo a en effet bien compris qu’il était un membre très important de la famille et, selon son humaine, il demande de l’attention “24 heures sur 24 et 7 jours sur 7”.

Rapidement devenue virale, la vidéo a été relayée par plusieurs médias, dont Newsweek , et comptabilise aujourd’hui plus de 1 million de vues et plus de 74 800 likes !

© @hugothegoldie_ / TikTok

Un mensonge qui ne prend pas

Dans les commentaires, les internautes ont été très nombreux à s’amuser de la mine déconfite de l’adorable chien. “Il mène une vie si triste” plaisantait l’un d’eux tandis qu’un autre souligne que le quotidien du toutou s’apparente à une véritable “tragédie”. Bien-sûr, personne n’est en réalité dupé par cette scène aussi drôle qu’adorable ! Lorsque l’on regarde toutes les autres vidéos postées sur le compte TikTok, on comprend immédiatement que le beau Hugo est en réalité un toutou roi qui ne souffre d’aucun manque et qui a tout ce dont il a besoin pour être heureux.