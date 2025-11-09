Cette chienne qui s’était préparée à quitter ce monde découvre enfin une vie où elle peut s’épanouir pleinement (vidéo)

Bailey et sa congénère ont été découvertes dans un état catastrophique sur une propriété. Laissées livrées à elles-mêmes, les chiennes n’auraient pas survécu beaucoup plus longtemps si elles n’avaient pas été trouvées. Prises en charge par des bienfaiteurs, elles ont repris goût à la vie et l’une d’elle a d’ailleurs une excellente nouvelle à nous annoncer !

Bailey a fait l’objet d’un article sur Woopets après avoir été sauvée de l’enfer. La chienne revient de loin, puisqu’elle était proche de rendre son dernier souffle quand les sauveteurs l’ont secourue. Depuis, la boule de poils a pris une revanche réconfortante sur la vie. La page de son passé et d’ailleurs définitivement tournée, car elle vient de rejoindre sa maison pour toujours !

Ce sont les membres de l’association SPCA de Pennsylvanie (États-Unis) qui ont partagé l’excellente nouvelle sur leurs réseaux sociaux. Ils étaient sur la première ligne quand Bailey a été découverte, car ce sont eux qui lui avaient porté secours quand elle était en détresse.

Pennsylvania SPCA / Facebook

Un parcours du combattant

Bailey n’avait que la peau sur les os à l'époque et n'était même plus en mesure de se lever. Son propriétaire l’avait abandonnée sur sa propre propriété avec une autre chienne nommée Faith. Cette dernière avait dû se faire amputer d’une patte à cause d’une blessure grave. Aujourd’hui, elle apprivoise son nouveau corps et est choyée entre les mains de ses bienfaiteurs.

Pour Bailey, la reconstruction n’a pas été facile non plus. Néanmoins, sa résilience l’a aidée à faire confiance aux humains qui lui tendaient la main. Ces derniers l’ont alors vue retrouver son énergie et la joie de vivre qui l’animait autrefois. Ils ont pensé qu’elle était prête à quitter leurs soins et lui ont cherché une famille définitive pour prendre le relais.

L’histoire de Bailey avait touché de nombreuses personnes, donc quand ces dernières ont été en mesure de l’aider, elles ont partagé massivement son minois dans l’espoir que quelqu’un accepte de l’adopter. La perle rare s’est manifestée quelque temps plus tard et la boule de pois a rejoint sa nouvelle maison au cours du mois d’octobre.

Dorénavant, le quotidien aura une saveur bien plus douce pour elle !