Un chiot timide fraîchement adopté ne bouge pas d'un poil face à sa congénère adulte surexcitée dans une scène qui annonce une belle amitié (vidéo)

Une rencontre pleine de douceur et de maladresse entre 2 Golden Retrievers a récemment attendri des centaines de milliers d’internautes. Partagée sur TikTok, la vidéo montre les premiers instants entre une chienne adulte curieuse et un chiot récemment adopté, encore un peu perdu dans son nouvel environnement. Une séquence à la fois amusante et touchante, qui annonce assurément les débuts d’une belle complicité.

Suivi par près de 2500 followers, le compte TikTok “@hopperlovesadventures” est consacré à une adorable famille comportant 6 chiens, dont un Golden Retriever appelé Hopper et qui est, en quelque sorte, la vedette de cette joyeuse meute.

Celle-ci comprend une femelle de la même race et, depuis peu, un chiot Retriever doré, lui aussi. Ce sont justement la chienne et son jeune congénère qui sont les protagonistes d’une vidéo décrivant une scène à la fois drôle et attendrissante. La séquence en question a été mise en ligne le 5 octobre 2025 sur TikTok, où elle a généré plus de 800 000 vues, et est relayée par Newsweek .

Elle montre donc le chiot, fraîchement arrivé dans sa nouvelle maison, et confortablement installé sur une couverture. Il est rapidement rejoint par son aînée, poussée par la curiosité en même temps qu’un enthousiasme qu’elle peine à contenir.

Le chiot paraît complètement confus et médusé. Il reste assis, totalement immobile, se demandant ce qui lui arrive, alors que la chienne remue la queue, adopte la posture typique de l’invitation au jeu (avant du corps rabaissé et arrière rehaussé) et lui adresse de multiples coups de museau.



@hopperlovesadventures / TikTok

L’attitude du chiot contraste avec celle de son aînée

Le jeune canidé n’est visiblement pas encore prêt à accorder suffisamment sa confiance à sa grande sœur pour répondre à ses sollicitations et jouer avec elle. La chienne insiste, puis finit par comprendre que ses tentatives resteront infructueuses. Elle décide de partir. Acculé jusque-là, le chiot réalise que c’est le moment ou jamais de prendre la poudre d’escampette, et il ne manque pas l’aubaine.

Bien sûr, la chienne prend cela aussi pour un appel au jeu et se met à lui courir après. La vidéo s’arrête là, et on ignore ce qui s’est passé par la suite, mais il ne fait aucun doute que ces deux-là finiront par s’entendre et passer des heures à s’amuser ensemble.

Voici la vidéo :

