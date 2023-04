Une communauté entière se mobilise pour élever une chienne errante et lui trouver une famille aimante

Plusieurs familles et bénévoles ont joint leurs efforts pour offrir à une jeune chienne errante une chance de mener une vie heureuse et à l’abri du besoin. De sa découverte au bord d’une route jusqu’à son adoption, c’est une véritable chaîne de solidarité qui s’est spontanément mise en place.

David Robey habite Santa Fe dans l’Etat du Nouveau-Mexique (Etats-Unis). Par une froide nuit de décembre, il rentrait chez lui au volant de sa voiture et passait par Roswell quand il a vu un chiot seul au bord de la route. Il s’est tout de suite arrêté pour lui venir en aide.

C’était une femelle de 4 mois. Elle était seule, frigorifiée, affamée et vulnérable, risquant autant d’être renversée par un véhicule que d’être attaquée par des coyotes. David Robey a décidé de l’emmener à la maison, car le refuge local était fermé à cette heure-là.

Lui et sa famille ont adoré la jeune chienne, mais ils ne pouvaient pas la garder car ils avaient déjà 2 chiens. David Robey ne pouvait pas non plus l’emmener à la Santa Fe Animal Shelter & Humane Society, car cette structure ne prend en charge que les animaux découverts sur le territoire de son comté.

Un couple de bénévoles locaux, Paul et Michelle Lord, auprès desquels David Robey avait adopté l’un de ses chiens, a accepté d’intervenir. Il a trouvé une mère d’accueil, Morgan O’Connor, qui a accepté sans hésiter. Elle a même choisi un nom pour la chienne : Ruthie.

Pendant qu’elle s’occupait de Ruthie, Michelle et Paul Lord tentaient de lui trouver un adoptant, sachant qu’elle n’était ni identifiée ni déclarée perdue.

« Ruthie était extrêmement intelligente et a appris les bases de la vie domestique en une semaine, raconte Morgan O’Connor à Santa Fe New Mexican. Elle avait très faim et était très maigre quand nous l'avons eue ».

La jeune chienne a été vaccinée, puis stérilisée 4 semaines plus tard. Morgan O’Connor devait reprendre le travail, et il fallait donc trouver une nouvelle famille d’accueil pour le chiot.

La famille parfaite trouvée pour Ruthie

C’est ainsi qu’un autre couple de Santa Fe, Michelle et Terry Rothwell, a pris le relais. Ruthie a séjourné un mois dans ce foyer dont tous les membres sont tombés sous son charme. Malheureusement, les Rothwell ne pouvaient pas l’adopter non plus pour des raisons personnelles.

Sitara Gillian Trumbull, une amie de Michelle Lord, suivait l’histoire de Ruthie depuis son sauvetage. Elle s’est mise à chercher de potentielles familles pour la chienne, et a finalement déniché la maison idéale.

Une rencontre a été organisée avec John Grimm et Jennifer Shouse, avec l’aide de Carmella Montoya de l’association Pathways of Healing Rescue. John et Jennifer ont adoré Ruthie et l’adoption a été officialisée quasiment dans la foulée.

A lire aussi : Elle tombe sur une chienne de 19 ans abandonnée et décide de lui offrir la retraite heureuse qu'elle mérite



Santa Fe New Mexican

Ruthie est la plus heureuse des chiennes depuis qu’elle s’est installée dans son foyer pour toujours. Elle profite de longues promenades quotidiennes et d’interminables parties de frisbee avec ses nouveaux parents.