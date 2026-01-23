Elle accueille un chien aveugle pour l’aider à trouver une famille, mais son autre toutou en décide autrement (vidéo)

Lorsque Stacie Elliott a accueilli Bubbles, un chien aveugle, pour l'aider à trouver une famille, elle ne se doutait pas que Nugget, sa propre boule de poils, aurait son mot à dire. Pourtant, dès leur première rencontre, ces 2 toutous ont trouvé en l’autre un soutien et une amitié hors du commun.

Nugget fait partie de la vie de Stacie Elliott depuis le tout premier jour. Née avec le syndrome du chiot nageur, une maladie rare qui l’empêchait de se tenir debout, la petite chienne a dû apprendre à marcher grâce à beaucoup de patience et de séances de physiothérapie. Entourée d’amour et de soins, elle a rapidement pris ses marques, mais c’est véritablement avec l’arrivée de Bubbles qu’elle a trouvé sa raison d’être.

« Inséparables depuis le premier jour »

Bubbles est, quant à lui, un chien de chasse devenu aveugle qui ne pouvait plus suivre la meute. Mis à l’adoption sur Facebook par son ancienne propriétaire, il a finalement été accueilli par Stacie.

« Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu un coup de cœur pour lui », a-t-elle expliqué à Newsweek. « Mon idée était de le faire soigner et de lui trouver une nouvelle famille. »

Mais ce plan a rapidement été abandonné dès que Bubbles a croisé le chemin de Nugget… « Il est devenu le meilleur ami de Nugget dès qu'il a franchi la porte », assure sa maîtresse. « On ne pouvait plus imaginer la vie sans lui. »

Selon Stacie, Bubbles et Nugget sont « inséparables depuis le premier jour » et partagent avec bonheur toutes les activités typiques de 2 chiens complices. « Ils adorent jouer dehors, faire des câlins pour la sieste et se promener en voiture », précise Stacie.

© @bubbles_the_blind_beagle / Instagram

Bien plus qu’une simple amitié

Le lien entre les 2 toutous semble même bien plus profond qu’une simple amitié : depuis que Bubbles a rejoint la famille, Nugget se montre incroyablement attentive et compréhensive.

« Elle ne le quitte pas des yeux », explique Stacie. « Elle le surveille constamment. Je dis toujours qu'elle a plus d'empathie et de compassion que la plupart des humains. »

© @bubbles_the_blind_beagle / Instagram

De son côté, Bubbles s’appuie énormément sur Nugget au quotidien. « Il ne va jamais loin sans elle », poursuit leur maîtresse. « Dès qu'il sort, il attend qu'elle le guide. »

Là où certains chiens auraient pu se montrer jaloux ou indifférents, Nugget a tout de suite compris que Bubbles avait besoin d’aide. Pour cela, Stacie lui en est profondément reconnaissante. « Je ne pense pas que Bubbles en serait là où il en est sans elle. Il compte énormément sur elle et quand elle n'est pas là, c'est moi qui prends le relais », a-t-elle déclaré.

Selon elle, « Nugget a fait de Bubbles ce qu'il est ». D'une certaine manière, Bubbles a aussi influencé Nugget, et ensemble, ils forment un merveilleux duo.