« Dès son arrivée, il illumine vraiment la pièce », la visite fortuite d’un chien dans un EHPAD est une révélation pour le personnel

En tant que propriétaire de chien, Helen Taylor-Bray n’avait pas envie de laisser son toutou seul à la maison lorsqu’elle partait travailler. Elle s’est alors mise à l’emmener avec elle dans l’EHPAD où elle exerce et la boule de poils a fait l’unanimité.

Helen Taylor-Bray travaille comme responsable à l’EHPAD Redcot, situé dans la ville d’Haslemere (Angleterre). Depuis quelques mois, elle vient accompagnée de son Labrador Bentley, ce qui met en joie les résidents de l’établissement. Ces derniers trouvent beaucoup de réconfort auprès du quadrupède et, réciproquement, le toutou prend beaucoup de plaisir à venir sur place.

La vie en maison de retraite peut être extrêmement difficile pour les résidents. Il s’agit rarement d’un choix et les personnes qui se trouvent là ont dû faire leurs adieux à leur ancienne vie pour rejoindre l’EHPAD. Leur maison, leurs biens, et parfois même leurs animaux ne peuvent être amenés dans l’établissement, ce qui est très difficile à supporter pour beaucoup.

Redcot care Home

Un toutou bien-aimé

En embarquant Bentley avec elle, Helen savait sûrement qu’elle allait faire des heureux et ne s’était pas trompée ! Depuis que la boule de poils rend visite aux habitants, ces derniers sont en joie. Sa présence leur offre une parenthèse dans ce quotidien parfois difficile : « Dès son arrivée, il illumine vraiment la pièce [...] Il est tellement mignon et intelligent », assurait Susan Osbourne, l’une des personnes âgées, dans un témoignage rapporté par Liphook Herald .

Et le directeur régional, Jan Daly, ne dira certainement pas le contraire ! Il a lui-même pu constater l’impact positif du toutou sur les résidents : « C'est merveilleux de voir le visage des résidents s'illuminer à la vue de Bentley. Sa queue remue sans cesse, et leurs sourires également », témoignait-il.

Un atout précieux dans un environnement au sein duquel la santé mentale est parfois mise à mal. Et Bentley, de son côté, est toujours ravi d’accompagner sa maîtresse. Non seulement ce dernier ne se retrouve pas seul à la maison, mais en plus, il est choyé à longueur de temps !