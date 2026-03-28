Recueillie après une descente antidrogue, cette chienne placée 5 mois en famille d’accueil trouve enfin des adoptants

Après avoir traversé des épreuves difficiles, Zee a enfin trouvé le foyer aimant qu’elle méritait. Aujourd’hui, cette chienne sauvée du trafic de drogue profite pleinement de sa nouvelle vie auprès de sa famille adoptive.

Zee était arrivée au refuge des Metro Animal Services, à Louisville dans l'Etat du Kentucky (Etats-Unis), en octobre 2025. Cette chienne venait alors d'être saisie avec 18 de ses congénères lors d'une descente de police dans un logement suspecté d'abriter un trafic de stupéfiants. Elle faisait partie d'un groupe de 12 chiens pris en charge par ce service animalier.

Une semaine après son sauvetage, elle avait été confiée à une famille d'accueil, celle de Raymond Timmons. Elle avait passé 5 mois au sein de ce foyer chaleureux.



Louisville Metro Animal Services / Facebook

Pour David Payne, directeur exécutif de Friends of Metro Animal Services, « c'est formidable que [Zee] soit maintenant dans cette excellente famille d'accueil, et elle fait preuve d'une résilience incroyable compte tenu de ce qu'elle a vécu pour en arriver là. C'est un véritable témoignage non seulement du dévouement de l'équipe d'accueil, mais aussi de la capacité d'un animal comme elle à trouver l'amour malgré une situation terrible. »



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Auprès des Timmons, elle a reçu l'amour, l'attention et les soins dont elle avait grand besoin. Elle s'est vite adaptée à son nouvel environnement et s'est fait une place de choix.

« Caressez-lui le ventre, et vous aurez une amie pour la vie »

« Elle est formidable. Elle s'entend à merveille avec nos enfants. Nous avons d'autres chiens et elle est adorable avec eux. Elle adore recevoir de l'attention, mais elle apprécie aussi les moments de solitude, explique Raymond Timmons à WHAS11 . Franchement, je ne lui trouve aucun défaut [...]. Je pense que c'est vraiment une chienne exceptionnelle. Elle mérite un avenir radieux. »



Louisville Metro Animal Services / Facebook

Elle s'est montrée très amicale et tendre avec tout le monde. « Si vous la rencontrez, caressez-lui le ventre, et vous aurez une amie pour la vie », assure son père d'accueil.

Récemment, Linda Bell et son mari se sont rendus au refuge des Metro Animal Services pour rencontrer 3 autres chiens qui les intéressaient. Le couple a remarqué Zee et est tout de suite tombé sous son charme.

« Nous l'avons vue passer, saluer chaque personne qui croisait son chemin et se laisser tomber sur le dos face à chacune d'elles, raconte Linda Bell. C'est un comportement que nous observons souvent chez les chiens que nous aimons. Et quand nous l'avons vue faire ça, nous nous sommes dit : "Tiens, qui est cette chienne ?" »

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« Une expérience totalement inattendue, mais presque prédestinée », ajoute-t-elle. L'adoption a été officialisée peu après. Depuis, Zee coule des jours heureux dans sa nouvelle maison.