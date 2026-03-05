« Trop mignon ! », ce Golden Retriever s’assure que chaque marcheur reçoit de l’attention et égaye leur randonnée (vidéo)

Nos amis les chiens ont le don d’égayer nos journées, comme en témoigne une jolie vidéo publiée sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont été touchés par le comportement chaleureux d’un Golden Retriever, qui s’assure que chaque passant reçoit son lot de câlins durant sa promenade.

Une vidéo empreinte de tendresse a ravi des myriades d’internautes. Diffusée sur Instagram et relayée par le média Dogtime, elle a été réalisée par la propriétaire d’un chien absolument adorable. En légende, nous pouvons lire ces quelques mots touchants : « POV [point de vue] : tu es un Golden Retriever et tu veilles à ce qu'aucun inconnu ne se sente exclu. »

Le clip montre l’animal à la joie de vivre contagieuse déambuler sur un sentier enneigé. Mais celui-ci ne se contente pas de trottiner aux côtés de son adoptante ou de renifler les odeurs… Il a bien mieux à faire !

© @hikingwithmygoldens / Instagram (capture d'écran)

Une rencontre inattendue, mais joyeuse

En effet, la boule de poils salue tous les marcheurs qu’elle croise et demande naturellement des caresses. Dans la vidéo, nous pouvons voir le Golden Retriever se frotter contre les jambes des inconnus et remuer la queue de manière frénétique, en particulier lorsqu’il reçoit des gratouilles au niveau du cou.

Le canidé, vêtu d’un manteau d’hiver, ne se lasse pas des caresses et fait le bonheur des randonneurs. Ces derniers sourient automatiquement en sa présence, et sentent leur cœur fondre devant tant de gentillesse.

© @hikingwithmygoldens / Instagram (capture d'écran)

« On dirait que ces inconnus ont fait une randonnée de rêve »

Depuis sa mise en ligne sur les comptes Facebook et Instagram @hikingwithmygoldens, la vidéo a reçu plusieurs centaines de mentions « j’aime ».

« Il est magnifique ! Comment ne pas aimer un chien ? », écrit un utilisateur du réseau social. « On dirait que ces inconnus ont fait une randonnée de rêve. Trop mignon ! », commente une autre internaute, ravie de contempler ces belles images. « C’est la taxe sur les sentiers », souligne avec humour @goldenlifehappy_.

Précisons que le propriétaire de l’animal a bien choisi la musique qui accompagne les images. Il s’agit du titre « Heaven Must Be Missing an Angel » (« Il doit manquer un ange au paradis »), interprété par Tavares. Cela nous rappelle le célèbre proverbe péruvien : « Les animaux sont les anges de cette terre ! »

