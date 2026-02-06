  1. Woopets
  5. Le retour au refuge sape le moral de ce chien pourtant enjoué, mais la chance lui sourit à nouveau (vidéo)

Le retour au refuge sape le moral de ce chien pourtant enjoué, mais la chance lui sourit à nouveau (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Adopté après un court passage en refuge, Sam semblait promis à une vie paisible auprès de sa nouvelle famille. Pourtant, près d’un an plus tard, le destin de ce chien au regard tendre a pris une tournure aussi brutale qu’inattendue.

Illustration : "Le retour au refuge sape le moral de ce chien pourtant enjoué, mais la chance lui sourit à nouveau (vidéo)"
© @adoptionfirstnc / TikTok

Sam, croisé Labrador Retriever à la robe noire, était arrivé au refuge Adoption First, situé à Jacksonville en Caroline du Nord (Etats-Unis), en janvier 2025. Son séjour n’avait pas été long, puisqu’il avait été adopté le mois suivant.

Les bénévoles étaient aux anges. Ils étaient persuadés que ce chien avait trouvé sa famille pour toujours et qu’il mènerait une vie heureuse. Ils ont dû déchanter récemment.

Illustration de l'article : Le retour au refuge sape le moral de ce chien pourtant enjoué, mais la chance lui sourit à nouveau (vidéo)
@adoptionfirstnc / TikTok

Près d’un an après son adoption, Sam a, en effet, été ramené à la structure d’accueil. Son maître a décidé de se séparer de lui, disant qu’il ne pouvait plus le garder sans préciser la raison.

La déception était énorme pour le canidé, qui n’avait pas réalisé la chose au départ. Dans une vidéo postée le 3 janvier 2026 sur le compte TikTok @adoptionfirstnc” et relayée par Newsweek, on peut effectivement voir le chien joyeux et remuant la queue au moment de son arrivée.

Il pensait sans doute, à cet instant-là, qu’il n’était venu au refuge que pour rendre visite à ses vieux amis et qu’il allait ensuite rentrer à la maison. Malheureusement, ce n’était pas le cas.

La vidéo montre par la suite la tristesse qui s’est emparée de lui lorsqu’il a compris qu’il n’allait pas retrouver sa famille. Il était ainsi couché dans son box, se demandant ce qu’il lui arrivait et le moral à plat.

Illustration de l'article : Le retour au refuge sape le moral de ce chien pourtant enjoué, mais la chance lui sourit à nouveau (vidéo)
@adoptionfirstnc / TikTok

Sam est arrivé heureux de revoir des visages familiers. Il ne savait pas que ce serait un adieu. Il savait seulement qu’il était soudainement seul”, peut-on lire en guise de légende sous cette publication.

Espoir et sourire retrouvés

L’histoire de Sam a ému de nombreux internautes et suscité de multiples commentaires, dont celui d’une utilisatrice appelée Melanie Malaki : “Sam, la personne idéale viendra te chercher. Je prie pour que tous adoptent, sauvent et accueillent.. Plus de cœurs brisés, mes amis.

@adoptionfirstnc

Sam came in happy to see familiar faces. He didn’t know this was going to be a goodbye… he just knew that he was suddenly alone. ???? #adoptdontshop #dogtok #dogsoftiktok #rescuedog #foryoupage

A lire aussi : Les premiers pas émouvants d’un Labrador sur 3 pattes après son accident de voiture (vidéo)

? Only Love Can Hurt Like This (Slowed Down Version) - Paloma Faith

Néanmoins, la chance a fini par sourire au chien. “Il a heureusement trouvé une nouvelle maison pour toujours avec sa nouvelle famille adoptive, et nous ne pourrions pas être plus heureux pour lui”, a, en effet, annoncé un porte-parole du refuge Adoption First.

Sa nouvelle famille est tellement heureuse avec lui, et cela prouve que cette adoption s'est déroulée comme prévu, a-t-il poursuivi. Sam a eu une seconde chance dans un foyer aimant.”

Révision éditoriale

Révisé le 27/01/2026

