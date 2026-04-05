« Coupable » de s'être blessé aux ligaments croisés, cet Amstaff abandonné est opéré grâce à une cagnotte solidaire et attend d'être adopté

Opéré avec succès grâce à la mobilisation des donateurs, Oxmo est aujourd’hui hors de danger et prêt à tourner la page. Ce chien affectueux, abandonné probablement à cause de sa blessure, attend désormais une famille capable de lui offrir enfin la stabilité qu’il mérite.

2 semaines après sa prise en charge en tant que chien « errant », Oxmo a pu être opéré et soigné. Il attend désormais qu'on lui trouve une famille aimante, l'ancienne ayant manifestement préféré se séparer de lui en raison de son état de santé, rapportait Le Journal d'Abbeville .

Cet American Staffordshire Terrier de 8 ans avait été recueilli par l'équipe du refuge de Buigny-Saint-Maclou (80) à la mi-mars 2026. Cette dernière avait constaté qu'il était identifié, mais ses propriétaires étaient injoignables.



Refuge de Buigny Saint Maclou / Facebook

Dans le groupe Facebook de la structure d'accueil samarienne, Oxmo est décrit comme « un chien adorable », « un loulou très gentil, câlin et obéissant [qui] adore les promenades et les moments d’affection. »

Les bénévoles ayant constaté qu'il boitait, une radiographie a été réalisée. « Le verdict est tombé : Oxmo doit être opéré des ligaments croisés », d'après Claire Jules, l'administratrice du groupe Facebook. Selon toute vraisemblance, c'est cette blessure qui aurait motivé son abandon.

Opération réussie, place à la convalescence et à l'espoir d'un nouveau départ

Une cagnotte solidaire a été mise en ligne pour financer son opération, dont le coût était estimé à plus de 1 100 euros. La première étape était de le soigner, et celle d'après, de tenter de lui trouver un adoptant, même si tout le monde au refuge était conscient de la difficulté de cette mission, car « ce type de chien est souvent victime du “délit de faciès” ».

Quoi qu'il en soit, la somme nécessaire a été réunie, et Oxmo a pu subir l'intervention chirurgicale dont il avait besoin le 27 mars. Claire Jules l'a annoncé le lendemain : « Le retour d'Oxmo s'est fait ce matin, après une nuit en observation à la clinique. Tout s'est parfaitement bien passé, il n'a plus qu'à entamer sa convalescence tranquillement et retirer son plâtre dans quelques semaines. »

Elle en a profité pour réitérer ses remerciements à l'égard des donateurs et des vétérinaires.



Refuge de Buigny Saint Maclou / Facebook

A présent, Oxmo peut être proposé à l'adoption. Le refuge rappelle que, en raison de sa race, un permis de détention est obligatoire pour l'adopter.

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Le conseil Woopets : tout savoir sur le permis de détention pour chiens catégorisés

Certaines races, dont l’American Staffordshire Terrier comme Oxmo, font partie des chiens dits de « catégorie 1 et 2 » selon la législation française. Pour les adopter, on doit obtenir un permis de détention, délivré par la mairie après un dossier administratif et parfois une évaluation. Ledit permis sert à vérifier que le futur propriétaire dispose des connaissances et des conditions nécessaires pour accueillir ce type de chien en toute sécurité.

Le permis impose aussi quelques règles : obligation de tenir le chien en laisse dans les lieux publics et port de muselière selon les situations (transports et lieux publics…) notamment. Ces mesures visent surtout à garantir que ces chiens, souvent aussi affectueux que les autres (voire plus) mais dotés d'une force physique conséquente, vivent dans un environnement sûr et serein.