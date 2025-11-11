« Nous savons que les grands chiens mettent souvent plus de temps à être adoptés », présent au refuge depuis près de 4 ans, ce Cane Corso cherche sa famille pour la vie (vidéo)

Les refuges le savent, certains profils de chiens ont plus de facilité à être adoptés que d’autres. Malheureusement pour Ralph, il fait partie de la “mauvaise” catégorie. Ainsi, avec plus de 1.400 jours d’attente, ce majestueux Cane Corso est l’un des plus anciens pensionnaires d’un chenil de Brighton (Angleterre).

Ralph est un beau chien de la race Cane Corso , ce qui signifie que son gabarit peut facilement impressionner. C’est d'ailleurs ce qui explique probablement sa trop longue présence au refuge de la RSPCA de Brighton (Angleterre). En effet, cela fait plus de 1.400 jours que le toutou attend désespérément qu’une famille s’intéresse enfin à lui. L’imposante boule de poils ayant entre 4 et 5 ans, Ralph a donc passé les trois quarts de sa vie dans un box, avec seulement quelques balades et sorties pour rompre la monotonie de son quotidien.

@rspcabrighton Could Ralphy-Pants be the man you need?!???????????? We really want to see Ralph thrive outside of our kennels, so please spread him far and wide! ???????????? Here is some more information on the handsome man! ??? Age: 4-5 years Sex: Neutered Male Breed: Cane Corso Size: Ralph is a large boy who weighs about 52kg. Can live with: Ralph will ideally need to be the only pet in the home but depending on the circumstances we may consider him living with a large female dog. He has made some female doggie friends since being at the shelter but can be very reactive to other males. About me Ralph came to us at the end of last year as his owner could no longer care for him. When he arrived he was very anxious and has required some quite in depth behaviour training. He also had a severe eye condition that impacted his vision and required an operation to fix this. During his time with us Ralph has matured from a worried adolescent into a big, cheeky, young adult. There is still a way to go with Ralph but we are hoping he can continue his training in a new home. Ralph is a very clever boy who loves to learn new things but still has his daft, clumsy moments. He knows sit, down, paw, spin, speak, stay, come, leave, here, kisses and his name on command. He mostly walks well on the lead but can be very strong at times. He loves his toys and travels well in the car. Ralph is very wary of strangers and needs gentle, slow introductions when meeting new people. However, once you have gained his trust he becomes a big, soppy, cuddly boy! Ralph has displayed guarding behaviour around food, mostly at dinner time and occasionally with treats. This has improved hugely since he has arrived but will need careful management in the home. Before applying for Ralph please read the following criteria to see if you would be a good match:- Adult only home, children will NOT be considered. Experience with large bull breeds. A home in a rural location with a large, secure private garden. A household that is not to busy An owner willing to make multiple visits to the shelter to get to know Ralph. If you think you can offer Ralph the lifestyle he needs and commit to his ongoing training please email the shelter [email protected] #canecorso #rescuedog #bigdog #shelterdog #animalrescue ? Man I Need - Olivia Dean

En arrivant au refuge, Ralph était anxieux et nerveux en présence des humains. Une formation comportementale spécialisée a donc été nécessaire. Depuis, le toutou a fait d’impressionnants progrès et il se montre volontiers affectueux et câlin auprès des personnes qui l’entoure, même s’il est encore un peu craintif et timide avec les étrangers. La nouvelle famille du Cane Corso devra alors se montrer patiente, notamment lors de nouvelles rencontres.



© @rspcabrighton / TikTok

Interrogé par Newsweek , un représentant du refuge dresse ce triste constat : “Malheureusement, nous savons que les grands chiens peuvent mettre jusqu'à sept fois plus de temps à être adoptés que les petits”. Un aveu d’impuissance qui n’empêche pas les membres du personnel de tout tenter pour que les chiens comme Ralph puissent, eux aussi, avoir le droit au bonheur. Ainsi, en ce mois d’octobre, la RSPCA a donc lancé une opération spéciale, afin de sensibiliser et encourager les potentiels adoptants à l’accueil d’un toutou de grande race.

Croisons les doigts pour que Ralph trouve enfin sa famille pour la vie et puisse, lui aussi, connaître un bonheur bien mérité.

A lire aussi : Après 2 semaines de séparation, cette Golden Retriever fond de joie en retrouvant sa maîtresse adorée (vidéo)