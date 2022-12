Un couple de septuagénaires dévoue son quotidien au bien-être de dizaines de chiens et chats dans le besoin

Les abandons d’animaux ne connaissent malheureusement pas de diminution. À l’inverse, la bienveillance de certains êtres humains reste intacte, et elle permet de mieux gérer ce fléau qui semble inévitable. Gary et Karen McDonald en sont les exemples parfaits.

C’est dans la ville de Seymour, aux États-Unis, qu’un couple de septuagénaires se démarque par son formidable esprit de générosité. Il est si rare qu’il mérite d’être souligné, et The Tribune s’est attelé à cette tâche il y a quelques jours.

Leur mission : trouver des familles aimantes à des animaux en peine

Gary et Karen McDonald travaillent depuis longtemps avec Red Sky Rescue, une association qui croit dur comme fer que « tous les animaux méritent d’être heureux ». Les bénévoles exercent principalement dans l’état de l’Indiana, mais leurs bonnes actions résonnent dans l’ensemble du pays de l'Oncle Sam.

Cela fait plusieurs années que le couple accueille des chiens et des chats errants ou abandonnés. Aujourd’hui, ils cohabitent par ailleurs avec 80 d’entre eux ! C’est un nombre en constante augmentation, comme le déplore Gary. Selon le professeur retraité, le COVID y est pour quelque chose : « Lors du confinement, les gens étaient chez eux et voulaient des animaux pour leur tenir compagnie. Maintenant, ils sont de retour au travail, et ne leur consacrent plus suffisamment de temps » a-t-il confié.

Ce monsieur et son épouse ont plus d’une fois retrouvé des animaux abandonnés aux alentours de leur maison, mais ils ont à cœur de leur donner une seconde chance. À l’aide de dons et d’un travail collaboratif avec d’autres associations, ils nourrissent, soignent, et abritent ces boules de poils esseulées. Chiens et chats rejoignent ensuite les refuges environnants, et se font adopter plus ou moins facilement.

Karen et Gary font tout ce qu’ils peuvent pour redonner le sourire à ces âmes en peine. Ils en ont même adopté quelques uns, et continuent à utiliser toutes les ressources disponibles pour trouver des familles aimantes aux autres quadrupèdes qui frappent à leur porte. Le moins qu’on puisse dire, c’est que leur engagement suscite l’admiration.