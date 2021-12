L'acte de générosité de milliers de personnes permet à un jeune West Highland White Terrier paralysé de se déplacer normalement

La famille d’accueil de Pumpkin, jeune chienne paralysée au niveau des pattes arrière, avait lancé une cagnotte en ligne dans l’espoir de l’aider à financer ses traitements. Elle ne s’attendait à ne recevoir que quelques dons de la part de proches.

Tammie Fox, 41 ans, vit à Lincoln dans le nord-est de l’Angleterre, avec son mari Richard, leurs enfants Maddison-Belle, 10 ans, et Ziggy, 4 ans, ainsi que leur chien Smiggle. La famille n’avait pas spécialement l’intention d’adopter un autre animal, mais elle a changé d’avis en rencontrant Pumpkin.

Au départ, il était question que Tammie et les siens ne la gardent que provisoirement, le temps qu’on lui trouve un foyer d’adoption. La chienne de 10 semaines le leur avait été confiée par l’association Breeds in Need, après son abandon par l’éleveur chez lequel elle avait vu le jour. Il avait choisi de se séparer du chiot West Highland White Terrier en se rendant compte de sa paralysie des pattes arrière.



Pour avancer, Pumpkin devait se traîner sur ses pattes avant. Tammie Fox avait le cœur brisé en la voyant faire. Elle a alors eu l’idée de créer une cagnotte pour financer ses soins. Elle a été totalement surprise par l’afflux des dons de la part de personnes totalement inconnues. « Je suis absolument époustouflée par la générosité des gens », dit à Metro la mère de famille, qui s’attendait à ce que seuls des proches contribuent à la cagnotte.

« Nous pouvons lui donner l'amour et les soins dont elle a besoin »

Le montant a finalement atteint 7000 livres, soit 8300 euros environ. Ce qui a permis l’achat d’un chariot sur-mesure. Depuis qu’elle l’a, Pumpkin ne s’arrête quasiment plus. Les promenades sont des moments de pur bonheur pour la jeune chienne.



Tammie Fox s’est tellement attachée à la Westie qu’elle a décidé de l’adopter définitivement. « Nous savons que nous pouvons lui donner l'amour et les soins dont elle a besoin », explique sa nouvelle propriétaire.

Ce ne sont pas les seules bonnes nouvelles pour Pumpkin, puisqu’elle sera bientôt vue par un vétérinaire spécialisé dans le Surrey. Le coût des traitements à venir devrait avoisiner les 3000 livres (3500 euros).

