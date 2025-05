Après 4 années de disparition, des propriétaires découvrent que leur chien se trouve à plus de 1600 kilomètres du domicile familial

Cette famille pensait devoir faire ses adieux à cette vie qu’elle avait tant aimée auprès de son chien, Rome. Un jour, plus de 4 années après un triste épisode, ces propriétaires ont appris que leur chien était encore en vie, et qu’il les attendait, à 1600 kilomètres de là.

En 4 ans, le Bouledogue Anglais a dû en voir du pays. Né en Californie (États-Unis), il s’est retrouvé au Texas dans d’étranges circonstances. People est revenu sur ce destin étonnant, dont la fin heureuse a été permise grâce à la puce électronique de l’animal.

Rome, le Bouledogue Anglais, a disparu en 2021. Encore chiot, il a échappé à l’attention de ses propriétaires en prenant la poudre d’escampette à partir du jardin de la maison. Désemparés, les propriétaires ont fouillé leur quartier de fond en combles, comptant sur le soutien de leurs voisins et de leur famille. La police a également été contactée. Les centaines d’affiches distribuées, les avis de recherche n’ont malheureusement pas suffi à retrouver le chiot. Les années sont passées sans que la famille ne reçoive aucune nouvelle. Elle ignorait où se trouvait son chien et cela a été une épreuve extrêmement difficile à surmonter.

People

De la Californie au Texas

4 années plus tard, Austin Pets Alive, une association active au Texas a découvert la présence de 2 chiens devant un de ses locaux. Un petit Chihuahua ainsi qu’un Bouledogue Anglais avaient été attachés à la porte, sans doute déposés par des propriétaires qui ne souhaitaient plus s’occuper d’eux.

« Doublement micropucé »

Les bénévoles ont pu découvrir l’histoire étonnante du chien qui répondait au nom de Rome. La structure a compris que le chien avait été pucé 2 fois, et avait donc 2 propriétaires. Les bénévoles confiaient avoir dû mener une enquête pour comprendre à qui appartenait vraiment Rome. Ils ont appris qu’il avait parcouru 1600 kilomètres depuis la Californie et s’était retrouvé au Texas. Ils ont alors contacté sa « vraie » famille qui a avoué avoir été « stupéfaite et ravie d’apprendre que leur garçon perdu depuis si longtemps venait d’être retrouvé vivant et en sécurité ».

People

« Les mots ne peuvent pas décrire l’émotion »

La famille n’a pas hésité à parcourir les 1600 kilomètres qui la séparaient de Rome. Les propriétaires confiaient « n’être qu’émotions » et « être excités de le voir ».

Si Rome a pu retrouver les siens, c’est bien grâce à sa micropuce, élément indispensable pour retracer le parcours de nos compagnons.