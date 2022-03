L’admirable combat d’une chienne sénior, handicapée et aveugle qui s’agrippe à la vie de toutes ses forces

Ippie s’est toujours accrochée à la vie malgré toutes les difficultés. Elle continue de le faire et d’aller de l’avant, s’appuyant autant sur son chariot à roulettes que sur le précieux accompagnement que lui assurent bénévoles et famille d’accueil.

La vie n’a pas toujours été tendre avec Ippie, mais cette chienne sénior fait montre d’un caractère et d’une joie de vivre exceptionnels. Endeuillée par la perte de sa maîtresse, privée de l’usage de ses pattes arrière et d’une grande partie de sa vision, elle a eu la chance de croiser sur sa route des personnes au grand cœur et dévouées. Celles qui constituent l’équipe d’AVA (Agir pour la Vie Animale).

Ippie, femelle croisée Teckel de 9 ans, se déplace aujourd’hui en chariot à roulettes et se débrouille plutôt bien malgré son handicap et sa cécité. Sa perte de mobilité remonte à un certain temps déjà, mais le grand drame a été pour elle d’avoir perdu sa propriétaire.



Le deuil, puis l’arrivée au refuge pour remonter la pente

Après le décès, la chienne avait été recueillie par une amie, mais cette dernière n’arrivait plus à répondre à ses besoins spécifiques. Ippie devait recevoir beaucoup de soins et d’attention ; opérée pour une hernie discale, on n’avait pas pu lui éviter la paralysie de l’arrière-train. Elle était également devenue incontinente et quasi aveugle. Elle avait désespérément besoin d’aide.

Ippie l’a trouvée auprès d’AVA. Elle est arrivée au refuge de Cuy-Saint-Fiacre en Seine-Maritime en octobre 2020, à la veille du 2e confinement. Il était grand temps pour cette adorable chienne fatiguée d’avoir droit à une paisible retraite. Les bénévoles y ont toujours veillé, à commencer par Fanette, co-responsable du refuge. Celle-ci est d’ailleurs devenue sa maman d’accueil, tant elle s’était attachée à cet animal à la personnalité « très gentille et touchante, comme la décrit l’association. Elle fait craquer tout le monde ! »

En journée, Ippie accompagne Fanette au refuge, et le soir, elle rentre avec celle-ci à la maison. Ainsi, elle est constamment surveillée, rassurée et entourée d’amour.



Le symbole du combat pour le droit à la vie

C’est ce qui donne la force d’affronter toutes les difficultés liées à son âge et sa santé. Elle y fait face avec une détermination et une résilience remarquables. C’est d’ailleurs ce qui fait d’elle la nouvelle ambassadrice d’AVA, car elle illustre à merveille le combat mené par l’association pour le droit à la vie de tous les animaux.

Fanette et le reste de l’équipe d’AVA ne désespèrent pas de la voir retrouver l’usage de ses pattes arrière un jour. Les exercices de physiothérapie qu’on lui fait faire régulièrement contribuent à entretenir cet espoir. Elle s’y adonne avec une grande volonté, qui ne la rend que plus admirable.



Aujourd’hui et plus que jamais, Ippie a besoin de soutien pour qu’elle puisse continuer de se battre et ne manquer de rien. Assurer ses soins et répondre à ses besoins spéciaux (couches, traitements pour la peau et ses problèmes urinaires…), cela demande énormément de ressources, d’où l’appel au parrainage lancé par AVA. Ceux qui souhaitent l’aider peuvent le faire en optant pour l’une de ces 3 formules :

Pour 10 euros par mois : j’offre à Ippie des jouets et friandises

Pour 25 euros par mois : j’offre à Ippie des couches pour 1 mois

Pour 40 euros par mois : je contribue aux soins vétérinaires d'Ippie

Il suffit, pour cela, de cliquer sur la fiche d’Ippie dans la rubrique parrainage du site d’AVA. Chaque contributeur pourra ensuite avoir des nouvelles de la chienne régulièrement par e-mail.