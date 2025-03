Un refuge met en lumière ses résidents de longue date, ceux qui n’intéressent personne, pour sensibiliser le public (vidéo)

Au refuge, tous les animaux n’ont pas les mêmes chances de se faire adopter. Les plus jeunes et en bonne santé ont tendance à partir beaucoup plus vite que leurs congénères âgés ou handicapés. Ceux qui ont des problèmes comportementaux font aussi fuir les adoptants. Pourtant, ils méritent une chance au même titre que les autres et un refuge a souhaité diffuser ce message.