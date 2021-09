Un couple transforme sa propriété en un sanctuaire pour chiens âgés afin qu'ils vivent leurs derniers jours en paix

Il n'y a sans doute rien de plus gratifiant que d'aider un chien senior à vivre ses derniers jours en paix. Karen et Jamie Goullet l'ont bien compris. Le couple, originaire du Queensland, en Australie, accueille de nombreux chiens âgés sur son propre lieu de vie.

Tout a commencé quand Karen et Jamie Goullet ont adopté Sally, une femelle Staffordshire Bull Terrier de 15 ans, pour lui éviter de finir sa vie dans le refuge. L'animal a vécu paisiblement près d'un an et demi auprès de ses parents adoptifs.

Depuis cette expérience, ils ont décidé de venir en aide à d'autres chiens seniors dans le besoin. « Nous savions que c'était notre vocation. C'était ce que nous étions censés faire, c'était notre objectif », a confié le duo.

Karen et Jamie ont transformé leur propriété, située à Morayfield, près de Brisbane, en un sanctuaire pour chiens âgés.

© Karen et Jamie Goullet

Environ 50 chiens seniors ont trouvé refuge chez le couple

Karen Goullet a expliqué que les chiens n'étant plus dans la fleur de l'âge sont souvent plus difficiles à faire adopter. Pour de nombreux adoptants potentiels, la jeunesse est préférée à la vieillesse...

© Karen et Jamie Goullet

Aujourd'hui, elle et son époux sont devenus une référence pour les refuges. Afin qu'ils profitent de leurs derniers instants en douceur, les Australiens récupèrent les canidés et leur offrent les meilleures conditions de vie possible jusqu'à leur dernier souffle.

« Les chiens âgés sont incroyables. Vous les rendez en forme et en bonne santé et ils s'épanouissent. Ils redeviennent jeunes », a déclaré l'amoureuse des animaux. D'après cette dernière, bien que leurs chiens s'avèrent un peu plus lents que des chiots, ils adorent leurs promenades quotidiennes.

© Sally Eeles / ABC News

Depuis le début de leur aventure, les Goullet ont donné une seconde chance à une cinquantaine d'individus grisonnants.

© Karen et Jamie Goullet

Un cimetière dédié aux animaux de compagnie

Sourd, aveugle ou ayant des besoins spécifiques, chaque animal est chouchouté jusqu'à la fin. Les adieux demeurent la partie la plus difficile, mais aussi la plus importante. « C'est à ce moment-là qu'ils ont besoin que nous soyons calmes. Nous faisons venir le vétérinaire à la maison, ils sont sur notre lit, ils sont dans nos bras et ils savent qu'ils sont aimés », a expliqué Karen.

© Karen et Jamie Goullet

En souvenir de tous les animaux de compagnie qu'il a secourus et adorés, le couple a créé un cimetière près de sa propriété, rapporte Teamdogs. Après avoir vécu leurs derniers instants dans un océan de bonheur, ils peuvent reposer en paix pour toujours.

© Karen et Jamie Goullet