Blessé et victime de l'indifférence humaine, ce chien à 3 pattes recherche la famille de ses rêves

La souffrance ne connaît pas de frontières. C’est dans la capitale libanaise que se situe l’histoire d’Oscar, un chien errant. La pauvre bête a perdu l’une de ses pattes à la suite d’un accident et espère qu’une famille daignera lui ouvrir les portes de sa maison et de son cœur. Et si c’était vous qu’il attendait ?

« Oscar attend de commencer sa vie et on lui a promis qu'elle serait belle ! », a déclaré l’équipe de l’association Elias and friends. Oscar, c’est le petit nom donné à une âme en peine découverte dans les rues de Beyrouth, au Liban. Pendant ses longues journées et nuits d’errance, la peur, la faim ainsi que la soif rampaient constamment aux côtés du va-nu-pattes. Jusqu’au jour où il a croisé la route des bénévoles d'Adopt Don't Shop, mobilisés pour protéger et sauver les animaux en détresse.

C’est sous un ciel nocturne que les sauveteurs ont trouvé le chien dans un état extrêmement préoccupant : un os avait été exhumé de son corps meurtri. Gravement blessé au niveau de son membre arrière droit – certainement à la suite d’un accident avec une voiture –, Oscar a été transporté en urgence chez le vétérinaire.

Hélas, une amputation a été nécessaire pour le sauver. En sortant de la clinique, le rescapé se tenait sur 3 pattes. Un membre en moins, mais la vie sauve…

Le chien a été trouvé dans les rues de Beyrouth / © Elias and friends

Le rêve de « le voir heureux et aimé »

Par la suite, le canidé d’un an et demi a trouvé sa place dans le refuge d’Elias and friends (partenaire d'Adopt Don't Shop)… mais pas encore dans ce monde.

« Oscar a besoin de contact humain et de se retrouver au sein d’une famille aimante, a expliqué Marie à la rédaction de Woopets, ses chances d'adoption au Liban sont nulles en raison d'une part, de la situation économique (les habitants ne peuvent pas faire face aux dépenses d'un animal) et de ses 3 pattes. Il nous est insupportable de le voir aussi triste. »

Oscar qui profite d'une balade en laisse / © Elias and friends

Malgré le manque d’affection, le tripode déborde d’énergie et s’amuse avec ses congénères. Bien dans ses pattes, il court, joue et se montre très câlin. Son handicap ne l’empêche pas de vouloir croquer la vie à pleines dents. Une force qui suscite l’admiration chez ses bienfaiteurs.

« Il nous montre le chemin de la résilience, a poursuivi notre interlocutrice, il a connu la douleur physique […] et l’indifférence de certains individus qui l’ont vu dans la rue, mais qui n’ont rien fait pour lui. Malgré toutes ces épreuves, Oscar ne tient pas rigueur aux humains de ses mauvaises expériences. »

Oscar réclame la présence des humains / © Elias and friends

Identifié, castré, vacciné et ayant son titrage antirabique en poche, Oscar est disponible à l’adoption (France ou Suisse). Cette prochaine étape lui permettra d’enterrer à tout jamais ses mauvais souvenirs et de se lécher les babines avec le bonheur. « Le seul charme du passé, c'est qu'il est le passé », a écrit l’une des plus grandes figures de la littérature irlandaise, qui porte le même prénom que le protagoniste de cette histoire, Oscar Wilde.

Le souhait des bénévoles ? « Le voir heureux et aimé […], a conclu Marie, il est très proche des humains, des enfants et a besoin de vivre au sein d'une famille qui pourra le choyer, le promener, le faire jouer, l'emmener en vacances. Qu'il découvre le sable, le plaisir de se baigner, d'avoir des jouets. Des choses simples qui rendent heureux. »

A lire aussi : Les retrouvailles inespérées d’une famille et son chien disparu un an plus tôt, localisé à plus de 300 kilomètres de chez lui

Ses bienfaiteurs espèrent qu'il mettra la patte sur la famille idéale / © Elias and friends

Pour obtenir de plus amples informations et adopter Oscar, cliquez ici ou envoyez un mail à l'association Elias and friends : [email protected]