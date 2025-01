Les visites hebdomadaires de ce Bouledogue Français à la maison de retraite sont source de joie pour lui comme pour les pensionnaires (vidéo)

Meatball, un adorable Bouledogue Français de 4 ans, adore rencontrer les gens et se faire de nouveaux amis. Il en a largement l’occasion lorsqu’il se rend à la maison de retraite, dont il est désormais un habitué.

Ses maîtres l’y emmènent, en effet, chaque samedi matin. Il attend ces visites avec une grande impatience, tout comme les séniors qui les reçoivent, rapporte The Dodo.



Le calme et la discrétion dont il fait preuve lorsqu’il franchit le portail de l’établissement contrastent avec l’entrain qu’il manifeste dès qu’il se retrouve à l’intérieur, à déambuler dans les couloirs. Il laisse ensuite exploser sa joie chaque fois qu’il retrouve les pensionnaires, qui le couvrent de caresses et de compliments.

Ces moments de bonheur et d’affection sont très importants pour ces personnes. « C’est le point culminant de leur semaine », peut-on lire sur le compte Instagram dédié à Meatball et suivi par plus de 17 000 followers.

Cette véritable histoire d’amour entre le chien et les résidents de la maison de retraite avait commencé lorsque Meatball et ses propriétaires y rendaient visite à un proche, l’oncle Billy. Le quadrupède avait rapidement réalisé qu’il pouvait épancher sa soif de câlins dans cet endroit et il ne s’était pas fait prier pour aller à la rencontre des autres pensionnaires.

Il n’en oublie pas de saluer son oiseau préféré

Sa popularité est tout aussi grande parmi les membres du personnel, qui voient à quel point sa bonne humeur profite aux gens dont ils s’occupent.

Meatball y est aimé de tout le monde, y compris Cheerio, la calopsitte qui, en quelque sorte, la mascotte de la maison de retraite.

Quand arrive l’heure de rentrer, l’enthousiasme du Bouledogue disparaît subitement. Il a toujours envie de rester plus longtemps. Ses humains sont obligés d’insister pour qu’il accepte de remonter dans la voiture. Il finit alors par obéir et passe tout le trajet à rêvasser, pensant sans doute à sa prochaine visite.

