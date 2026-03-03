Un chiot de sauvetage séparé de son maître 36 heures laisse éclater son bonheur en le retrouvant (vidéo)

Après avoir passé le week-end chez l’oncle de son maître et avoir été séparé de ce dernier pendant 36 heures, un chiot nommé Cactus exprime sa joie de le revoir de la plus belle des manières. En effet, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir l’excitation du chien de sauvetage et la façon dont il lui réclame aussitôt des câlins.

Qu’y a-t-il de mieux que de rentrer chez soi après une absence et de retrouver ceux qui comptent le plus à nos yeux ? Et quand ces proches expriment leur joie comme le fait ce chiot, c’est encore plus émouvant et intense.

« La réaction de mon chiot sauvé après 36 heures sans me voir. »

Grâce à une vidéo diffusée sur Instagram par Mike Brown, le maître de Cactus, on assiste à une véritable effusion de bonheur qui réchauffe le cœur. Ici, aucune danse de la joie, mais des aboiements emportés dès lors qu’il l’aperçoit, et une vive excitation de la part du chiot de sauvetage. C’en est au point que ses pattes arrière tremblent, tant il est heureux du retour de son papa humain.

Celui-ci s’était simplement absenté durant 1 jour et demi et avait confié Cactus à son oncle, résidant à Miami (Floride, États-Unis). Durant ce week-end, Mike Brown explique que son chien a passé une partie de son temps sur le balcon, devenu son lieu de prédilection afin d’observer les environs. C’est là qu’il se trouvait lors du retour de Mike et sa réaction lui laissera à coup sûr un souvenir impérissable.

Une joie évidente pour tous

La séquence que Mike a partagée sur son compte cactustherescue a suscité de belles réactions de la part des abonnés, touchés par l’attitude de Cactus. Celle-ci montre à elle seule l’amour qu’éprouve le chien de sauvetage envers son maître. Mais l’inverse est tout aussi vrai. Leur bonheur de se retrouver, de se blottir l’un contre l’autre et de se câliner fait plaisir à voir et offre un moment de pure douceur. Relayée par le média Dog Time , la séquence publiée le 24 février a déjà recueilli plus de 48,6K mentions « j’aime », et de nombreux commentaires d’internautes. Le sourire de Cactus, sa manière de se lover contre son maître, ses aboiements heureux et sa queue qui s’agitent sont autant de témoignages d’affection touchants soulignés par les spectateurs.

« Il n'y a rien de mieux que de voir son animal de compagnie si heureux de vous retrouver lorsque vous rentrez à la maison », affirmait l’un d’eux. Et, en effet, on ne peut qu’être d’accord avec cela d'autant plus quand on constate le lien fort qui existe entre Mike Brown et Cactus comme on peut le voir sur ce précédent article et cette autre vidéo réconfortante !

