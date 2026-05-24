Avant d'aller travailler, il surprend son Goldendoodle pour son 10e anniversaire en recouvrant l'escalier de jouets (vidéo)

Pour son anniversaire, Sampson a eu droit à une surprise bien pensée : un escalier entièrement recouvert de jouets qu’il a pris le temps de découvrir un à un avec enthousiasme. C’est finalement après cette exploration attentive que le Goldendoodle a arrêté son choix sur une balle, avant de laisser éclater sa joie dans un hurlement inattendu.

Sampson, un adorable Goldendoodle, est la vedette du compte TikTok « @sampson_the_dood », où son quotidien est suivi par plus de 190 000 followers. Sa maîtresse l'y décrit comme le « roi de la piscine à balles », tant il est obsédé par ces petites sphères. Ce chien dispose, en effet, d'une bassine remplie de balles multicolores à la maison, et il ne se lasse pas d'y plonger et de s'y amuser avec l'autre membre canin de la famille.

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@sampson_the_dood / TikTok

Sampson a récemment fêté son 10e anniversaire. Ce matin-là, il était ravi de découvrir la surprise que son maître avait laissée avant de partir au travail. Ce dernier avait, en effet, couvert l'escalier de jouets. Sa maîtresse lui a demandé d'aller les découvrir.

Il y avait toutes sortes de peluches sur les marches, et le quadrupède avait tout le loisir de choisir celles qui lui plaisaient. Comme on pouvait s'y attendre, il a fini par porter son dévolu sur une balle.

Une fois celle-ci récupérée, Sampson s'est assis et s'est mis à hurler à la manière d'un loup. C'était peut-être sa façon de dire merci à sa famille pour ce joli cadeau d'anniversaire.

« C'est la chose la plus mignonne que j'aie jamais vue de ma vie »

Voici la vidéo montrant cette scène particulièrement touchante, mise en ligne le 7 mai 2026 sur TikTok et relayée par Parade Pets :

Elle a ému de nombreux internautes, et plusieurs d'entre eux ont réagi en commentaires. « Quelle idée adorable ! Non seulement pour les anniversaires, mais cela permet aussi de se débarrasser des jouets qui ne les intéressent plus », a ainsi écrit Andrea Foster. « C'est la chose la plus mignonne que j'aie jamais vue de ma vie », a commenté _Briandrea. Dperkss a relevé, pour sa part, « le hurlement à la fin ».

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L’info Woopets : pourquoi certains chiens hurlent-ils comme les loups ?

Un héritage du loup, tout simplement : le chien conserve un mode de communication vocal ancestral, proche du hurlement du loup.

Un moyen de communication : il peut servir à « répondre », signaler sa présence ou réagir à un son prolongé (sirène, musique, voix...).

Une réaction émotionnelle : excitation, joie intense ou frustration peuvent déclencher ce type de vocalisation.

Dans un contexte positif : comme pour Sampson, il s’agit souvent d’un « débordement émotionnel » après un moment de forte stimulation ou de plaisir.

Tous les chiens ne font pas le loup, et la fréquence de ces hurlements varie selon le tempérament et l’histoire de l’animal.