Cette chienne sauve la vie de sa maîtresse en détectant son cancer de façon précoce

Colleen Ferguson, une ancienne infirmière vétérinaire vivant dans le Kent (Angleterre), a été sauvée par son Berger Allemand, Inca, quand celui-ci lui a permis de détecter, de façon précoce, son cancer de stade 1.

Les animaux, on le sait, ont un sixième sens . Les chiens, en particulier, ont un sens olfactif très développé qui leur permet de repérer les plus infimes transformations des odeurs corporelles. Quand celles-ci sont dues à des maladies, elles peuvent ainsi permettre de dépister des cancers en stade précoce.

« Mon chien m'a sauvé la vie en détectant mon cancer »

C’est ce qui est arrivé à Colleen Ferguson, une femme de 70 ans résidant à Headcorn, dans le Kent en Angleterre, lorsque sa chienne, Inca, un Berger Allemand , a commencé à avoir un comportement étrange en sa présence. « Je faisais un entraînement d'obéissance avec Inca en 2015, alors qu'elle n'avait que deux ans. Tout à coup, elle a commencé à renifler ma bouche et semblait très inquiète. Je ne pouvais tout simplement pas la repousser. » expliquait-elle au média BBC . Par la suite, la chienne a reproduit cette attitude, inquiétant de ce fait Colleen. « Puis, un jour, je me suis réveillée d'une sieste et je l'ai trouvée assise, le nez à quelques millimètres de mon visage. C'est à ce moment-là que j'ai dit à mon mari que j'allais passer des examens. »

Comprenant que la chienne tentait de lui faire passer un message, elle a décidé de consulter son médecin. Ses analyses de sang ne révélaient rien de particulier, pourtant, Colleen sentait que quelque chose n’allait pas. Elle a alors décidé de passer un scanner complet qu’elle a payé elle-même. Et le diagnostic est tombé.

Colleen Ferguson

« Ils m'ont diagnostiqué un cancer du poumon au stade 1 »

Elle qui n’avait aucun symptôme et n’avait jamais fumé avait du mal à y croire. Pourtant, le fait était là. Mais grâce au comportement d’Inca, elle allait pouvoir être soignée. « Le chirurgien qui a retiré une tumeur de la taille d'une balle de golf de mon poumon gauche m'a dit qu'Inca m'avait sauvé la vie », expliquait-elle.

A lire aussi : « Regardez comme il est fier ! », un Labrador passionné de trésors transporte un énorme lapin en peluche jusqu’à sa maison (vidéo)

« Ils m'ont dit qu'il était pratiquement impossible de détecter un cancer à un stade aussi précoce, à moins de passer un scanner pour une autre raison. Grâce à cela, je n'ai pas eu besoin de radiothérapie ni de chimiothérapie. Le chirurgien m'a simplement dit : “Ce chien vous a sauvée, maintenant allez vivre votre vie.”» Aujourd’hui, Colleen se porte très bien et a entamé une carrière d’auteure indépendante. Grâce à sa chienne, qu’elle ne manque jamais de remercier de lui avoir sauvé la vie, elle peut profiter de son existence.