Cette chienne sauve la vie de sa maîtresse en détectant son cancer de façon précoce
Colleen Ferguson, une ancienne infirmière vétérinaire vivant dans le Kent (Angleterre), a été sauvée par son Berger Allemand, Inca, quand celui-ci lui a permis de détecter, de façon précoce, son cancer de stade 1.
Les animaux, on le sait, ont un sixième sens. Les chiens, en particulier, ont un sens olfactif très développé qui leur permet de repérer les plus infimes transformations des odeurs corporelles. Quand celles-ci sont dues à des maladies, elles peuvent ainsi permettre de dépister des cancers en stade précoce.
« Mon chien m'a sauvé la vie en détectant mon cancer »
C’est ce qui est arrivé à Colleen Ferguson, une femme de 70 ans résidant à Headcorn, dans le Kent en Angleterre, lorsque sa chienne, Inca, un Berger Allemand, a commencé à avoir un comportement étrange en sa présence. « Je faisais un entraînement d'obéissance avec Inca en 2015, alors qu'elle n'avait que deux ans. Tout à coup, elle a commencé à renifler ma bouche et semblait très inquiète. Je ne pouvais tout simplement pas la repousser. » expliquait-elle au média BBC. Par la suite, la chienne a reproduit cette attitude, inquiétant de ce fait Colleen. « Puis, un jour, je me suis réveillée d'une sieste et je l'ai trouvée assise, le nez à quelques millimètres de mon visage. C'est à ce moment-là que j'ai dit à mon mari que j'allais passer des examens. »
Comprenant que la chienne tentait de lui faire passer un message, elle a décidé de consulter son médecin. Ses analyses de sang ne révélaient rien de particulier, pourtant, Colleen sentait que quelque chose n’allait pas. Elle a alors décidé de passer un scanner complet qu’elle a payé elle-même. Et le diagnostic est tombé.
Colleen Ferguson
« Ils m'ont diagnostiqué un cancer du poumon au stade 1 »
Elle qui n’avait aucun symptôme et n’avait jamais fumé avait du mal à y croire. Pourtant, le fait était là. Mais grâce au comportement d’Inca, elle allait pouvoir être soignée. « Le chirurgien qui a retiré une tumeur de la taille d'une balle de golf de mon poumon gauche m'a dit qu'Inca m'avait sauvé la vie », expliquait-elle.
« Ils m'ont dit qu'il était pratiquement impossible de détecter un cancer à un stade aussi précoce, à moins de passer un scanner pour une autre raison. Grâce à cela, je n'ai pas eu besoin de radiothérapie ni de chimiothérapie. Le chirurgien m'a simplement dit : “Ce chien vous a sauvée, maintenant allez vivre votre vie.”» Aujourd’hui, Colleen se porte très bien et a entamé une carrière d’auteure indépendante. Grâce à sa chienne, qu’elle ne manque jamais de remercier de lui avoir sauvé la vie, elle peut profiter de son existence.
