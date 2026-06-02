« Comme quoi, même chien et chat peuvent s’entendre », ce Malamute ne commence jamais sa journée sans câlins avec son amie féline (vidéo)

Runa, une Malamute de l’Alaska, ne raterait son petit rituel du matin pour rien au monde. La chienne commence toujours ses journées de la même façon : elle s’allonge à côté de son amie Freyja, une chatte tigrée, pour profiter d’une tendre séance de bisous. Publiée sur Instagram, une vidéo montrant l’habitude adorable des 2 animaux a fait fondre le cœur de milliers d’internautes.

L’expression populaire « s’entendre comme chien et chat » qualifie 2 personnes qui sont en conflit permanent et ne peuvent cohabiter. Pourtant, ces espèces sont capables de nouer de belles amitiés, comme le prouve cette nouvelle histoire.

Runa, une femelle Malamute de l’Alaska, vit dans un foyer aimant en compagnie d’une chatte tigrée répondant au nom de Freyja. Depuis quelques années, les boules de poils ont développé un rituel matinal qui donne toujours le sourire à leurs adoptants.

© @runa.malamute.from.the.north / Instagram (capture d'écran)

« Comme quoi, même chien et chat peuvent s’entendre »

Comme le rapporte le média Pet Helpful, la chienne rejoint tous les matins son amie aux pattes de velours, après le réveil. La chatte, généralement allongée sur le canapé, l’accueille avec de doux ronronnements. Puis, Runa s’installe à ses côtés pour échanger de tendres câlins et baisers.

Une vidéo qui montre ce rituel adorable a reçu plus de 227 000 mentions « j’aime » depuis sa publication sur Instagram. De nombreuses personnes ont senti leur cœur fondre devant cette scène d’une grande douceur.

© @runa.malamute.from.the.north / Instagram (capture d'écran)

« C’est la vidéo la plus mignonne de tous les temps », écrit une internaute. « Comme quoi, même chien et chat peuvent s’entendre », fait remarquer une autre utilisatrice du réseau social. « Le pauvre chat essaye de se laver. Le chien dit : "Moi d’abord !" », ajoute avec humour une dénommée Margaret.

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Nous ne vous présentons peut-être pas un sauvetage héroïque ou une adoption incroyable, mais nous voulions simplement égayer votre journée avec une scène toute douce qui prouve que l’amitié n’a pas de barrière, même entre espèces différentes !

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Le conseil de Woopets : comment favoriser la cohabitation entre un chien et un chat ?

Pour favoriser une bonne cohabitation entre un chien et un chat, il est essentiel de respecter le rythme de chacun. Les premières rencontres doivent se faire progressivement, dans un environnement calme et sécurisé. Chaque animal doit disposer de son propre espace pour manger, dormir et se réfugier quand il le souhaite.

Il est également important de ne jamais forcer le contact. Les récompenses et les encouragements permettent d’associer la présence de l’autre à une expérience positive. Le chien doit apprendre à rester calme face au chat, tandis que ce dernier doit pouvoir observer et approcher librement.

Avec de la patience, des habitudes stables et une surveillance attentive, chiens et chats peuvent développer une relation harmonieuse et même devenir complices !