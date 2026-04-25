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2 frères en vacances s'attachent à une chienne abandonnée et lui offrent une nouvelle vie pleine d'amour (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Deux frères venus en vacances à Puerto Escondido (Mexique), on fait la connaissance d’une chienne abandonnée, ils ont tout fait pour lui trouver un foyer et ont été récompensés par sa reconnaissance touchante. Après avoir tout tenté pour trouver une famille pour l’animal, les frères ont pris la décision de prendre soin de la chienne. Nommée Kaia, elle se montrait très réservée au départ, puis a changé du tout au tout, révélant le bel élan vital qui sommeillait en elle.

Illustration : "2 frères en vacances s'attachent à une chienne abandonnée et lui offrent une nouvelle vie pleine d'amour (vidéo)"
© @kaia.therescuepup / Instagram

La chienne s’est présentée devant le logement des 2 frères venus séjourner dans cette région du Mexique, expliquait Dogtime. Ils ne sont pas restés indifférents, et ont décidé de s’occuper de l’animal. Durant leur séjour, un des frères s’est démené pour trouver des adoptants pour la chienne en rejoignant une vingtaine de groupes Facebook.

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@kaia.therescuepup / Instagram

Une chienne « un peu timide »

Malgré sa demande d’aide évidente, la chienne était assez anxieuse. Les frères ont pris la décision de l’emmener chez un vétérinaire, afin de comprendre si son état de santé était en danger.

En parallèle, la recherche d’une famille a permis d’identifier de potentiels d’adoptants. Malheureusement, « 2 jours avant » le départ des frères pour leur ville d’origine, Mexico City, une mauvaise nouvelle est arrivée : la famille adoptante s’est désistée. Les frères ont décidé de rentrer chez eux avec la chienne avec qui ils avaient créé un lien.

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@kaia.therescuepup / Instagram

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« Découvrir ce que c’est que d’être aimé »

Kaia a rapidement pris goût à sa nouvelle vie dans la capitale mexicaine. Ses propriétaires craignaient que la chienne ne sorte jamais de sa réserve, mais c’est tout le contraire qui s’est produit. Preuve à l’appui, la chienne semble désormais très heureuse et le montre de la plus claire des manières en courant à travers les étendues d’herbes, et en agitant la queue en permanence. Ses propriétaires ajoutaient : « Sa queue remue involontairement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et quand elle est très heureuse, elle s’assure que vous l’entendiez ».

A lire aussi : Dans un dernier geste d'amour pour les animaux, l'actrice disparue Diane Keaton lègue une importante somme d'argent à son chien adoré et aux refuges

Comment savoir si un chien est heureux ?

Tous les propriétaires aimeraient savoir si leur animal est vraiment heureux. Voici 4 signes qui ne trompent pas la plupart du temps :

  • La queue du chien s’agite très régulièrement, notamment en votre présence
  • Le corps est détendu, le chien marche tout en souplesse
  • L’appétit est bon, ainsi que le sommeil
  • Le plaisir dans l’interaction est visible, le chien cherche à être dans la communication

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