Un chien fait sa danse de la joie sous la pluie pour fêter sa sortie du refuge (vidéo)

175, c’est le nombre de jours que Rambo a passés au refuge avant d’avoir enfin eu sa chance. Ce croisé Pitbull était pris en charge par Forgotten Dogs Rescue, une association basée à Seattle dans l’Etat de Washington, jusqu’à son récent placement en famille d’accueil, rapportait The Dodo.

Les bénévoles n’avaient épargné aucun effort pour le réconforter et améliorer son quotidien, mais la vie dans un box bétonné n’est en rien comparable avec celle au sein d’une famille. Même si c’était déjà beaucoup mieux que l’errance qu’il connaissait avant son sauvetage par Forgotten Dogs Rescue, qui l’avait recueilli dans les rues de Kennewick, à environ 280 kilomètres de là.

Une famille d’accueil, celle de Billie Wensven, a donc été trouvée pour Rambo, qui peut ainsi se préparer dans les meilleures conditions à la prochaine étape qu’est l’adoption.



Billie Wensven

Le lendemain de son arrivée, il pleuvait abondamment et le chien s’amusait dans le grand jardin de sa nouvelle maison. Là, au milieu de la grande étendue d’herbe, Rambo s’est mis à courir joyeusement dans tous les sens, comme pour fêter l’évènement.

« Le bonheur absolu dans ses yeux »

Une scène que Billie Wensven a filmée avant d’envoyer la vidéo à Julie Saraceno, bénévole au refuge. Cette dernière n’a pu retenir ses larmes de joie. « Le bonheur absolu dans ses yeux et le sentiment de liberté étaient merveilleux à voir », raconte-t-elle.

A lire aussi : 5 fois renvoyée au refuge, cette chienne intègre la police et devient une héroïne

Rambo a réalisé d’énormes progrès depuis son arrivée au refuge de Forgotten Dogs Rescue. Méfiant et craintif, il est devenu un chien bien plus confiant et obéissant grâce au travail d’un éducateur canin. Le croisé Pitbull continue d’ailleurs d’être suivi par le professionnel tout en bénéficiant de l’amour et de l’attention de sa famille d’accueil, afin d’être fin prêt pour l’adoption.