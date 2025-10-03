"Si je pose ma tête, il pose la sienne", un chiot adopté reproduit tout les faits et gestes de son humain (vidéo)

Les animaux se fient beaucoup à nos comportements, nos réactions. Ils ont besoin de nous pour comprendre le monde et n’hésitent pas à nous imiter. S’ils peuvent nous suivre partout, il arrive aussi qu’ils s’endorment tout comme nous : ce chien issu d’un refuge est la preuve que la tendresse est souvent au rendez-vous dans cet acte d’imitation.

Mike Brown est l’heureux propriétaire de Cactus, un grand chien adopté dans un refuge il y a peu. À travers les images, on constate que ces 2 là sont déjà en confiance, mais leur complicité semble être montée d’un cran récemment. Les internautes ont pu assister à un joli moment sur le compte Instagram « @cactustherescue ».

@cactustherescue / Instagram

Un tendre défi lancé à son compagnon

Mike, qui a constaté que son chien le suivait partout et ne pouvait pas se passer de lui, a décidé de le soumettre à un test. Se couchant sur le canapé, le propriétaire a fait semblant de s’endormir, racontait Dogtime. Dans la vidéo, on voit Cactus en faire de même sans tarder, comme s’il se devait d’imiter faits et gestes de son humain.

On perçoit ce qui se trame dans la tête du grand chien qui observe son papa quelques instants avant de finalement poser sa tête sur sa poitrine et fermer les yeux. Le défi était intitulé de la manière suivante sur Instagram : « Faire semblant de m’endormir pour voir si le chiot de sauvetage me copie ».

@cactustherescue / Instagram

« Si je regarde la caméra, il regarde la caméra »

À travers la vidéo, Mike nous en apprend plus sur les habitudes de son chien. Il ne se contente pas de le suivre partout, mais le copie entièrement. Il détaillait : « Si je m’allonge sur le canapé, il se couche sur le canapé, si je regarde la caméra, il regarde la caméra, si je pose ma tête pour dormir, il pose aussi sa tête pour dormir ».

« Vous êtes un merveilleux humains »

Les internautes ont eu du mal à résister à ces jolies images qui en disent tant sur le lien de confiance entre ce propriétaire et son chien. Ils saluent le geste généreux de cet homme, qui a permis à un chien de refuge de rejoindre une maison : « Vous êtes un être humain merveilleux pour lui avoir donné tout ce qu’il veut et mérite », ajoutait l’un d’entre eux. Profitant de sa « merveille vie », Cactus a montré qu’il comptait sur son papa pour le guider dans toutes ses expériences.