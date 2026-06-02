Adopté puis abandonné un mois plus tard, ce croisé Dogue ramené à son refuge près d'Arras (62) cherche une famille pour de bon

Après un premier espoir d’adoption, Marcus, un croisé Dogue de 5 ans, a finalement été ramené au refuge un mois plus tard, laissant les bénévoles sous le choc. Malgré cette désillusion, la SPA de Tilloy-lès-Mofflaines est convaincue que ce chien affectueux et joueur peut encore trouver la famille idéale.

Sur sa page Facebook , la SPA de Tilloy-lès-Mofflaines, dans le Pas-de-Calais, a partagé l'histoire poignante de Marcus, croisé Dogue de 5 ans ayant récemment connu une énorme déception.

D'après ce récit relayé par Actu Pas-de-Calais , le chien vivait dans un autre refuge de la SPA avant son transfert à la structure d'accueil artésienne il y a 2 mois. Il avait passé des années dans l'ancien établissement sans être adopté. Ce transfert avait pour but de « lui donner plus de visibilité et surtout plus de chances de [...] trouver sa famille », indique l'association tilloysienne dans son post publié le 26 mai 2026.

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La Spa Refuge de Tilloy / Facebook

Un mois après son arrivée, une famille l'a rencontré au refuge et décidé de l'adopter. A la SPA de Tilloy-lès-Mofflaines, tout le monde était aux anges, et la nouvelle vie du quadrupède semblait bien partie : « Marcus quitte enfin le refuge pour découvrir la vie de maison, les balades, les moments en famille, l’amour d’un foyer… »

Une mauvaise surprise l'attendait néanmoins. Au bout d'un mois, ses adoptants l'ont ramené au refuge. Un retour à la case départ qui a fortement affecté le chien, qui était « complètement chamboulé, triste, perdu… Lui que nous connaissions si joyeux et plein de vie. »

Un compagnon « proche de l’humain, affectueux, dynamique, joueur »

« Pourtant, poursuit l'association, Marcus n'a rien fait de mal ». Cette décision est d'autant plus inattendue qu'il est bourré de qualités : « proche de l’humain, affectueux, dynamique, joueur et toujours partant pour une balade ou un moment de complicité. »

Même si l'expérience a tourné court, elle aura eu le mérite de prouver qu'il est un bon chien de famille.

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La SPA de Tilloy-lès-Mofflaines lui cherche à présent un foyer aimant pour la vie, et espère que son post Facebook l'y aidera. Pour Marcus, sa famille future idéale ne devra pas compter d'autre animal de compagnie, ni enfant en bas âge, car il « peut être brusque sans le vouloir ».

L'association a invité les gens à venir le rencontrer au refuge et à partager son histoire pour que ses chances d'être adopté augmentent.