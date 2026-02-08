Terrifié par les bruits, ce chien surmonte sa peur en douceur grâce au geste pourtant anodin de sa maîtresse (vidéo)

Pour un Golden Retriever au passé fragile, un simple bruit du quotidien était autrefois source de panique et de stress. Grâce à son adoptante, qui s’est montrée attentive, patiente et bienveillante, cette peur n’est désormais plus qu’un mauvais souvenir et il peut profiter pleinement du nouveau départ qu’elle lui a offert.

Chez les chiens - comme chez les humains d’ailleurs - certains traumatismes et peurs nécessitent du temps, de la douceur et énormément de compréhension pour être surmontés. La patience et l’adoption de l’approche adéquate sont les clés pour aider les canidés craintifs à se défaire de cette aversion suscitée en eux par certaines situations.

Ashtyn Hawthorne en sait quelque chose. Cette utilisatrice de TikTok qui se fait appeler “@cashmoney_ashh” a permis à un Golden Retriever psychologiquement très marqué de vaincre ses craintes et de mener enfin la vie heureuse qu’il mérite.

Le canidé en question apparaît dans une vidéo particulièrement émouvante, mise en ligne le 24 janvier 2026 et relayée par Parade Pets . Dans cette séquence, on peut le voir assis tranquillement à côté de sa maîtresse, qu’il observe attentivement pendant qu’elle se coiffe en utilisant son sèche-cheveux.



La scène peut paraître anodine, mais le calme et la sérénité affichés par le chien dans une telle situation auraient été impensables quelques mois plus tôt. “Quand nous l'avions recueilli, il avait peur des bruits forts, des objets qu'on tenait au-dessus de sa tête et même de choses comme l'utilisation d'un sèche-cheveux, indique effectivement le texte incrusté. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, il ne bronche même plus. L'amour et la patience sont tout ce dont ils ont besoin.”

La joie des retrouvailles

Ashtyn Hawthorne avait déjà une femelle Golden Retriever avant l’arrivée de ce mâle. Les 2 chiens se connaissaient déjà pour avoir eu l’occasion de jouer ensemble à maintes reprises. La jeune femme avait été sa mère d’accueil pendant un certain temps.

Dans une autre vidéo, partagée le 21 octobre 2025, on peut découvrir le moment plein de joie où la chienne voyait son congénère revenir à la maison pour de bon après l’adoption de ce dernier. La voici :

