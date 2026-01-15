Le calme admirable d'un chien se faisant retirer un douloureux bout de cactus de la tête lors d'une promenade ensoleillée (vidéo)

Une simple balade s’est transformée en scène aussi surprenante qu’improbable pour une jeune Américaine et son chien. Face à une situation pour le moins piquante, le calme et la confiance de l’animal ont laissé sa maîtresse aussi admirative que les internautes.

Bien qu’elle habite au bord du désert à Mesa, en Arizona (Etats-Unis), Emily Michelle et son chien Jax n’avaient jamais eu le moindre problème lors de leurs promenades quotidiennes. Jusqu’à cette matinée de début décembre où la balade a pris une tournure inattendue.

Ce jour-là, la jeune femme de 25 ans avait décidé de changer légèrement d’itinéraire. Alors qu’ils approchaient du bout de la rue, le croisé Basenji / Bouvier Australien de 6 ans s’est soudainement mis à tirer sur sa laisse pour plonger le museau dans les buissons bordant le trottoir. Il en est ressorti avec un morceau de cactus planté dans la tête.

“Il ne paniquait pas et ne montrait aucun signe de douleur, et je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre en photo, raconte sa maîtresse à People . C'était vraiment le genre de chose qu'on ne voit pas tous les jours !”

“A ce moment-là, je commençais à m'inquiéter un peu, poursuit-elle. Et je savais que ma seule option était de l'enlever.”



@emilyyymichelle / TikTok

Elle lui a énormément parlé pour le rassurer pendant qu’elle essayait de retirer le débris épineux, mais il ne semblait pas en avoir vraiment besoin. Il restait très calme et docile ; son héritage de Basenji, race connue pour sa discrétion, y était probablement pour beaucoup.

Quelques minutes plus tard, Emily Michelle a finalement réussi à retirer le cactus. “Heureusement, c’était en grande partie collé à sa fourrure ; les parties piquantes ne le blessaient en aucune façon”, dit-elle.

“Je savais qu'il avait confiance en mon aide”

“Il a géré ça comme un champion ! Et la plupart du temps, il était juste un peu perdu et serein, ajoute sa propriétaire. Ce n'était certainement pas facile pour lui, et je savais qu'il avait confiance en mon aide.”

Emily Michelle a filmé la scène et posté la vidéo le 6 décembre 2025 sur TikTok, où elle est devenue virale en générant 4,6 millions de vues. La voici :

“Si je pouvais donner un conseil à qui que ce soit dans une situation pareille, ou face à une situation effrayante en général, ce serait de se détendre et de garder son calme. L'énergie que vous dégagez, votre chien, ou n'importe qui d'autre, la ressentira et vous la renverra. On récolte ce que l'on sème”, conclut-elle.