Les pertes d’équilibre d’un chien inquiètent sa famille qui apprend qu’il souffre d’une tumeur, mais une opération fait renaître l’espoir

Les nouvelles n’étaient pas bonnes pour les propriétaires de Woody, un chien affectueux et plein d’entrain. L’avenir semblait soudain bien incertain pour cet animal jusque-là infatigable. Pourtant, grâce à une prise en charge exceptionnelle et à une intervention chirurgicale risquée, l’histoire a pris une tournure bien plus lumineuse, laissant place à l’espoir et à une émouvante renaissance.

Woody, chien de 6 ans, et sa famille vivent à Portland dans l’Etat de l’Oregon (Etats-Unis). Ses humains avaient bien cru le perdre en apprenant qu’il souffrait d’une terrible maladie, mais il a pu être opéré et sauvé, rapportait le média local KPTV / FOX 12 Oregon .

Woody a toujours été un chien énergique et plein de vie. Aucun obstacle ne l’arrêtait et rien ne semblait pouvoir le ralentir, jusqu’à ce diagnostic glaçant, tombé comme un couperet.



Tout avait commencé en août 2025, lorsque ses maîtres avaient constaté qu’il avait de plus en plus de problèmes d’équilibre. Le quadrupède trébuchait dans les escaliers et se montrait hésitant lorsqu’il devait sauter notamment. Il était clair que quelque chose n’allait pas chez Woody.

3 mois plus tard, les résultats des examens réalisés par les spécialistes de la clinique vétérinaire DoveLewis Animal Hospital avaient révélé que le canidé était atteint d’une tumeur osseuse rare sur son crâne. Cette dernière exerçait une pression sur son cerveau.

Pour espérer y survivre, il devait subir une intervention chirurgicale particulièrement délicate et complexe. L’opération a eu lieu le 8 décembre, toujours au DoveLewis Animal Hospital de Portland. Les chirurgiens vétérinaires ont effectué un travail remarquable, ayant pu retirer la tumeur, mais aussi reconstruire un morceau de son crâne en posant une plaque de titane.



Woody retrouve un rythme de vie normal

3 jours après l’intervention le brave loulou s’est remis à marcher et à s’alimenter. Son hospitalisation terminée, le chien est rentré auprès des siens pour poursuivre sa convalescence.



Woody retrouve progressivement sa vie d’avant. Il a renoué avec ses promenades quotidiennes et ses petites habitudes. Il a encore de belles années de bonheur et d’amour à partager avec les membres de sa famille.

