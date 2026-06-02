Ils voulaient adopter un chien qui aimerait leur fils, la rencontre avec une Pitbull de refuge a dépassé toutes leurs attentes (vidéo)

On dit souvent que les animaux choisissent leur maître, et une vidéo partagée sur Instagram semble en être une belle illustration. On y voit Lily, une chienne de refuge de type Pitbull, faire la rencontre d’un petit garçon pour la toute première fois. À peine l’aperçoit-elle qu’elle se dirige spontanément vers lui, comme si une évidence s’imposait : il fera désormais partie de sa vie.

Lily, une Pitbull recueillie, a connu un parcours plutôt difficile avant d’arriver au chenil. Son refuge raconte en effet qu’à son arrivée, elle n’osait même pas lever la tête : elle était effrayée, très maigre et totalement silencieuse. Son passé semblait l’avoir rendue méfiante et repliée sur elle-même.

Il a fallu plusieurs semaines de soins, de patience et de douceur pour l’aider à se transformer. Peu à peu, sa vraie personnalité a commencé à apparaître. Ses soigneurs ont alors découvert une chienne affectueuse, un peu maladroite, qui ne demandait qu’à faire confiance à nouveau. Par bonheur, cette chance lui a récemment été offerte après une adorable rencontre avec un petit garçon.

Un coup de cœur instantané

Entre Lily et ce petit garçon brun venu au chenil avec sa famille pour trouver un compagnon à 4 pattes, ce fût un coup de foudre immédiat !

Dans la vidéo Instagram immortalisant leur première rencontre, on voit l’enfant qui s’avance lentement vers le box, avec une certaine hésitation. Mais dès que Lily l’aperçoit, sa réaction est instantanée : elle s’anime, remue la queue avec une grande excitation, visiblement folle de joie.

© @thepawsrescuecenter / Instagram

Lorsque le garçonnet pose ses doigts contre la cage, elle s’approche et vient doucement toucher sa main du bout des lèvres, comme pour créer un premier lien. Après un léger recul, l’enfant revient finalement vers elle et cette fois, sa main reste là, comme s’ils étaient déjà devenus inséparables.

La légende de la vidéo précise que la famille cherchait un chien heureux de voir leur fils. La réaction de Lily a dépassé toutes leurs espérances ! C’est ainsi que la petite chienne a finalement trouvé sa famille pour la vie.

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© @thepawsrescuecenter / Instagram

Une touchante complicité

Depuis l’adoption, une véritable complicité s’est installée au quotidien entre Lily et son jeune maître. Comme le relate DogTime, la vie de famille est désormais rythmée par les jeux, les promenades et de nombreux moments de tendresse, qui renforcent jour après jour leur lien.

Dans la suite de la vidéo, une scène dans le jardin est particulièrement joyeuse et pleine d’énergie : Lily bondit pour enlacer l’enfant, se jette d’un côté puis de l’autre avant de courir à toute vitesse sur la pelouse, comme emportée par son bonheur.

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Face cet heureux dénouement, le refuge a partagé son émotion en légende : « Nous sommes fiers de toi, Lily ! Tu as réussi ! »

Pour cette chienne autrefois craintive, incapable de lever la tête à son arrivée, l’adoption a représenté une véritable transformation. Elle semble avoir trouvé le repère qui lui manquait tant et pour lequel il valait la peine de relever la tête : le visage de ce petit garçon.