Chaque soir, cette chienne répète un rituel adorable avec ses jouets et apporte ses os à mâcher au milieu du salon et vérifie fièrement que ses maîtres l'ont vu (vidéo)

A l’approche de Noël, certains compagnons à 4 pattes se montrent étonnamment attentifs aux rituels de leurs humains. Entre tendresse, mimétisme et petites habitudes touchantes, leurs réactions peuvent parfois donner lieu à des scènes aussi drôles qu’émouvantes. C’est le cas d’une chienne dont le comportement, filmé et partagé sur les réseaux sociaux, n’a laissé personne indifférent.

L’installation du sapin de Noël n’a rien d’anodin pour les animaux de compagnie, qui y réagissent de différentes manières. Si certains d’entre eux se mettent à le malmener, d’autres sont un peu plus respectueux à son égard. Il peut même leur arriver de donner l’impression de comprendre le concept et de vouloir y déposer leurs cadeaux, eux aussi. C’est précisément ce que fait Rory depuis que l’arbre joliment orné de guirlandes et de boules est en place.

D’après sa maîtresse, cette femelle Teckel à poil long l’avait observée attentivement pendant qu’elle déposait les cadeaux au pied du sapin et a décidé d’en faire de même. Depuis quelques jours, la chienne a, en effet, pris l’habitude d’y placer ses os à mâcher et ses jouets préférés.

Le plus fort, c’est que ce nouveau petit rituel a l’air de tout sauf d’un acte aléatoire. Chaque fois qu’elle dépose un objet qui lui tient à cœur, Rory s’assoit face au sapin et regarde ses humains, comme pour s’assurer qu’ils ont bien vu ce qu’elle a fait.



@rory.the.weenie / TikTok

“Elle en aura des tonnes de cadeaux”

“C'est adorable, mais et si elle faisait ça parce qu'elle pense qu'il n'y a pas de cadeaux pour elle sous le sapin ? Elle en aura des tonnes à Noël”, peut-on lire en légende de la publication.

La scène a ému de nombreux internautes qui ont pu la découvrir dans une vidéo mise en ligne le 3 décembre 2025 sur le compte TikTok “@rory.the.weenie”, qui lui est consacré et que suivent près de 3000 followers. Une séquence que relaie PetHelpful et que voici :

Pour ses propriétaires Amelia Gravelin et Bryson Bonds, Rory est plus qu’un animal de compagnie ; elle est quasiment leur enfant. Elle se comporte d’ailleurs comme tel, à Noël comme tout le reste de l’année.