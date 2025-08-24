« On s'en souvient à jamais », après 3 longues années d’absence, un chien volé retrouve enfin sa famille

Archie n'avait que quelques mois lorsqu’un inconnu l’a arraché à sa maîtresse. Depuis ce jour, celle-ci n'a jamais perdu espoir de le retrouver. Récemment, l’appel d’une association lui a donné raison : le petit Teckel avait été retrouvé sain et sauf et il pouvait enfin rentrer chez lui après 3 ans d’absence !

Parfois, les miracles existent. Du moins, c’est ce qu’a toujours espéré Sue Johnson, une habitante de Bridgwater, dans le Somerset (Angleterre). Lorsque son Teckel, Archie, a disparu il y a 3 ans, elle n’a jamais cessé de croire à son retour et elle avait bien raison !

Des années de recherches

Trois ans auparavant, l’adorable chien de Sue avait été volé alors qu’il n’était qu’un tout petit bébé. Depuis, la vieille dame n’avait cessé d'essayer de le retrouver, créant même un groupe Facebook dédié à sa recherche.

© Sue Johnson

« Quand on a perdu un chien, on le recherche tous les jours. On sort en voiture et on regarde les chiens passer. On s'en souvient à jamais. », a-t-elle confié avec émotion à la BBC.

Sue s'est dite « extrêmement reconnaissante » envers ceux qui ont contribué aux recherches et qui ont permis d’aboutir récemment à un heureux dénouement. L'association caritative Beauty's Legacy, qui aide les gens à retrouver leurs animaux de compagnie, a en effet réussi à localiser Archie au bout de 3 ans d’absence.

© Sue Johnson

Un retour inespéré

C’est l’appel d’une personne prétendant détenir Archie qui a rendu possible les émouvantes retrouvailles. Après avoir fourni plusieurs preuves de l’identité du toutou et après avoir scanné sa puce d’identification, il ne faisait plus aucun doute qu’il s’agissait bien d’Archie !

Aujourd’hui, Sue n’en revient toujours pas. Elle n’éprouve aucun ressentiment envers les ravisseurs de son chien : elle est juste soulagée de le retrouver sain et sauf. « Il n'a pas été maltraité, il a été bien soigné. Je suis reconnaissante à la personne qui s'est occupée de lui. », ajoute-t-elle. En effet, si le petit Teckel semble terrifié par les hommes et qu’il arbore des griffes très longues, dans l'ensemble, il va bien et il est ravi d'être en sécurité avec sa maîtresse.

Lisa Dean, membre de Beauty's Legacy, a déclaré qu'il était rare de retrouver un chien après tant d'années. « Nous obtenons de plus en plus de succès à travers le pays, mais il est encore assez rare de passer 3 ans à retrouver un chien volé. », a-t-elle expliqué.

De son côté, la police d'Avon et de Somerset se dit « ravie » que Sue ait retrouvé son chien et continue d’enquêter sur ce qui lui est arrivé.

© Beautys Legacy page / Facebook

Si Sue ne peut pas partager cette merveilleuse nouvelle avec son mari tristement décédé alors qu'Archie était encore porté disparu, elle peut au moins commencer à laisser derrière elle le chagrin de ces 3 dernières années grâce au retour miraculeux de sa boule de poils adorée.