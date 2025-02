Les images réconfortantes d’un chien rescapé parfaitement relaxé après avoir connu la misère (vidéo)

Le confort et l’amour d’une famille ne sont malheureusement pas accessibles à tous les animaux. Cactus, un ancien chien de refuge, a eu le droit à une seconde chance en se faisant adopter par son propriétaire. Depuis, ce dernier lui fait profiter de la vie au quotidien. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la boule de poils y a vite pris goût !

Depuis plusieurs mois, Mike Henry Brown a accueilli un nouveau chien dans sa vie nommé Cactus. Les amis sont devenus très complices et l’homme fait tout pour que sa boule de poils ne manque de rien. Grâce à son amour et à sa bienveillance, l’animal se sent parfaitement chez lui dans sa nouvelle maison.

Cactus a été retrouvé dans le désert par une association américaine. Le quadrupède est resté quelque temps au refuge, puis a eu la chance d’être adopté par un homme au grand cœur. Soucieux d’apporter au canidé tout ce dont il a besoin, Mike est aux petits soins pour lui.

@cactustherescue / Instagram

Une détente qui n’a pas de prix

Cactus est traité comme un roi chez lui. La boule de poils reçoit des friandises, a le droit de s’allonger sur le lit de son maître et rencontre plein de nouveaux amis. Mike lui lit même parfois des histoires qu’elle dévore bien, qu’elles ne soient pas traduites en langage canin.

Ce qu’aime aussi Cactus par-dessus tout, c’est de recevoir les câlins de son maître aimant. Il en redemande et ce dernier ne se lasse jamais de les lui offrir. Dans une vidéo partagée sur Instagram et relayée par Dog Times, le quadrupède apparaît totalement détendu contre son humain. Il est sur le dos, les yeux fermés, preuve qui lui fait désormais entièrement confiance.

Mike, de son côté, n’avait jamais vu son chien se relaxer de cette façon avant : « J'ai déjà vu Cactus détendu avant, mais jamais comme ça. Il était légitimement dans un état de pur bonheur, écrivait l’homme. Tous ses efforts fournis jusqu’à présent pour aider son ami canin à se sentir mieux semblent avoir porté leurs fruits. Le toutou ne pouvait pas mieux tomber !