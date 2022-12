Un chiot atteint de cécité prend confiance en lui grâce à un harnais spécialisé (vidéo)

Nelson est rescapé d’une usine à chiots, et il est né aveugle. Il peut heureusement compter sur l’amour de sa bienfaitrice, Jennifer, pour l’aider à vivre comme les autres toutous. Depuis peu, elle a fait l’acquisition d’un harnais spécialisé, et cet objet a considérablement changé la vie du jeune animal.

Jennifer Tripucka habite dans le New Jersey, aux États-Unis. Elle s’associe depuis longtemps aux bénévoles du Wise Animal Rescue, qui viennent en aide aux animaux de tous les âges. Elle a récemment accueilli Nelson, un croisé Poméranien / Caniche, issu d’une usine à chiots.

« Nelson est né aveugle, mais il vivra une vie tout à fait normale »

La bonne samaritaine a l’habitude de loger chez elle des animaux dans le besoin, mais elle a dû faire certains aménagements pour le séjour de Nelson, comme le rapporte Newsweek. En effet, ce chiot est aveugle, et cela affecte particulièrement sa confiance en lui. Selon sa bienfaitrice, il souffre d’une « hypoplasie du nerf optique », ce qui signifie que ce dernier est sous-développé. Cette condition entraîne une cécité partielle, voire totale.

@thejennifertrip / TikTok

Désireuse de lui offrir une vie normale, Jennifer lui a récemment procuré un harnais spécialisé. Celui-ci est doté d’un cerceau, et il aide les chiens aveugles à se déplacer en toute sécurité. Grâce à cet outil, Nelson ne se blessera plus, et ne se perdra plus au sein de la maison.

« Que Dieu bénisse la personne qui a inventé ça ! »

Sur sa page Tiktok, Jennifer a voulu immortaliser les premiers instants de Nelson équipé du fameux harnais. D’abord hésitant, le chien se déplace de plus en plus aisément au sein de la pièce. Sa sauveuse est ravie que cet objet lui permette de se « sentir plus confiant », et les internautes sont tout aussi convaincus des atouts de cet outil fabuleux. Ils ont été près de 12 millions à regarder cette vidéo, et des milliers à la commenter !

Nelson évolue dans un environnement serein aux côtés de son frère, Milhouse, grâce au dévouement de sa mère d’accueil. Cette dernière leur recherche un foyer aimant, et nous sommes sûrs qu’elle mettra tout en œuvre pour leur assurer la meilleure vie possible !