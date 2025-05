Ce Labradoodle ressemblant à un crustacé géant à cause de la négligence renoue avec sa beauté canine originelle et l'espoir après son sauvetage

Crawfish avait vu le jour dans une maison surpeuplée et n’avait connu que la négligence toute sa vie durant, jusqu’à son sauvetage et sa prise en charge par une association de protection animale. Ce n’était là que la toute première étape de sa renaissance. La seconde a consisté à lui rendre son apparence de chien, ainsi que son bien-être.

L’équipe de Best Friends Animal Sanctuary, une association basée en Utah (Etats-Unis), avait eu fort à faire après l’évacuation de 17 chiens qui vivaient entassés dans une maison. Les bénévoles n’avaient jamais eu affaire à des animaux en si mauvais état, notamment au niveau de leur pelage. « Nous recevons souvent des chiens avec le poil emmêlé, mais ce cas-ci était vraiment grave », raconte Jenny Dolan, responsable au sein de l’organisation, à The Dodo.

L’un de ces canidés a été appelé Crawfish (écrevisse), sans doute car sa fourrure était dans un tel état de délabrement qu’elle faisait penser à la carapace d’un crustacé.



Best Friends Animal Sanctuary

Le malheureux Labradoodle pouvait à peine voir. Il était accablé par le poids de son pelage sale et emmêlé, et avait toutes les peines du monde à tenir sur ses pattes. Malgré tout ce qu’il endurait, il se montrait extrêmement doux et amical à l’égard de ses bienfaiteurs.



Best Friends Animal Sanctuary

Il a été rasé et lavé. Le toilettage a duré plusieurs heures. Crawfish en est ressorti propre, allégé et soulagé. « Nous ne savions pas à quoi il ressemblait sous tous ces poils », dit Jenny Dolan. Son beau poil et son « sourire » ont ainsi été révélés au grand jour.



Best Friends Animal Sanctuary

L’examen réalisé par le vétérinaire lui a permis de constater que le chien ne souffrait pas de gros problème de santé. Il a retrouvé de l’entrain et de l’énergie, en même temps que son agréable tempérament continuait de se manifester. « Il est très affectueux », dit effectivement de lui Jenny Nolan.

Après le sauvetage et l’apprentissage de la vie de famille, Crawfish savoure son adoption

Crawfish a ensuite intégré les bases de la vie à la maison ; marche en laisse, montées et descentes de voiture, manger sans se jeter sur la nourriture… Il avait clairement très envie d’apprendre et de plaire.

A lire aussi : Les chiens d’une famille accueillent un canidé errant et partagent leur dîner avec lui comme s’il faisait déjà partie du foyer (vidéo)



Best Friends Animal Sanctuary

Quelques mois plus tard, on lui a trouvé une famille aimante. Son adoptant, prénommé Gavin, est comblé par la gentillesse de son nouvel ami à 4 pattes. Crawfish vit désormais entouré de personnes chaleureuses et bienveillantes. Il passe ses journées à se prélasser sur le lit, à déguster des friandises et à s’amuser.