Après 5 mois de disparition, les retrouvailles émouvantes et improbables d’une chienne et sa maîtresse dans un refuge

Cheyenne a constaté la disparition de sa chienne lorsqu’elle n’est pas rentrée d’une petite promenade en extérieur pour faire ses besoins. L’Américaine originaire d’Alabama (États Unis), a bien tenté de retrouver sa chienne, mais 5 mois se sont écoulés sans qu’aucune nouvelle ne lui parvienne.

« Elle l’avait cherchée partout »

Les recherches ont été longues et coûteuses pour Cheyenne. Rapportant son histoire auprès du 2nd Chance Shelter de Boaz, puis à People, il a été précisé : « Elle avait fait du porte-à-porte, elle a vérifié tous les sites et a téléphoné pour essayer de la retrouver. Mais personne dans tout le quartier ne l’avait vu ».

Emma - People

Elle « pensait que quelqu’un l’avait récupéré »

Emma, la chienne de Cheyenne, était encore jeune au moment de sa disparition, ce qui a amené Cheyenne a imaginé qu’elle avait été récupérée et adoptée par ailleurs.

En effet, Emma a été accueillie chez une femme qui s’est donnée pour objectif de retrouver sa famille. Le refuge expliquait : « Une dame l’avait trouvée il y a quelques mois et avait essayé de retrouver sa famille, en vain ». La bienfaitrice a fini par capituler et a déposé la chienne au refuge de l’Alabama.

« Emma a couru droit vers elle »

Le jour où Emma est arrivée au refuge, elle était particulièrement agitée. Tous les bénévoles se demandaient bien ce qu’elle avait vécu. C’est au moment où la chienne a identifié la voix de sa maîtresse, qu’elle a radicalement changé d’attitude. « Elle est devenue folle et remuait la queue en sautant » se rappelle un bénévole.

Emma avait bien reconnu sa maîtresse et les retrouvailles ont alors eu lieu. Le souvenir est encore très vivant : « Nous n’arrivons pas à y croire », soulignait l’équipe.

Le duo qui ne pensait jamais se retrouver est enfin réuni. La direction du refuge s’exprimait à ce propos : « Nous sommes tous très heureux qu’elle ait été retrouvée et qu’il ne lui soit rien arrivé de mal avant qu’elle soit secourue et réunie avec sa famille ».