Une brillante carrière dans les forces de l'ordre se profile pour une Malinoise autrefois enchaînée et négligée

Hier, jeudi 9 janvier, marquait le début d’un parcours prometteur pour une chienne à l’histoire bouleversante. Il s’agit de Pandora, femelle Berger Belge Malinois que l’adjudant Julien, maître-chien chien au groupe d'investigation cynophile de Rochefort (17), est venu chercher au refuge de l’association ASPAC (Association de Secours et de Protection des Animaux de Châtelaillon-Plage).

Elle vivait dans cette structure d’accueil depuis qu’on l’avait arrachée à la maltraitance, avec d’autres chiens, du côté de Marans, à une vingtaine de kilomètres au nord de La Rochelle.



« Une chienne alerte, vivante »

On peut voir les conditions dans lesquelles elle était détenue jusqu’à sa prise en charge dans une vidéo postée en octobre dernier sur la page Facebook de la Gendarmerie de la Charente-Maritime. Pandora était, en effet, enchaînée à proximité d’une niche, couchée sur la terre et ne disposant que d’une gamelle désespérément vide et poussiéreuse.

Les images qui s’enchaînent par la suite sont bien plus réjouissantes, montrant la chienne réalisant avec entrain toute une série d’exercices destinés à évaluer ses capacités, notamment aux côtés de l’adjudant Julien qui confie à France Bleu avoir « senti une chienne alerte, malgré tout, vivante en fait » lorsqu’il l’avait rencontrée.

Il avait tout de suite décelé des qualités intéressantes chez Pandora et avait fait en sorte que toutes les chances soient de son côté pour qu’elle intègre une unité cynophile de la gendarmerie. « J'ai demandé à ce qu'elle soit placée dans un refuge pas très loin de Rochefort, où je suis basé, indique-t-il à ce propos. Je voulais voir si elle avait vraiment un potentiel pour travailler chez nous. Je l'ai testée dès le lendemain. »

Au fil des essais, le militaire a été conforté dans son sentiment qu’il était en présence d’un très bon élément, lui qui recherche en priorité chez un chien de travail « son jeu, son abnégation et la sociabilité au niveau de l’humain ».



Un court séjour à Rochefort, puis direction Gramat

Après une première phase à Rochefort, Pandora sera emmenée au célèbre Centre National d'Instruction Cynophile de la Gendarmerie de Gramat (46) le 19 janvier. La chienne y subira une variété d’évaluations et techniques qui permettront de se prononcer avec précision sur ses aptitudes.

Si tout se déroule comme prévu et en fonction de l’orientation qu’on lui donnera, la Malinoise fera partie d’une unité en tant que chienne de recherche de personnes, d’explosifs, d’armes, de billets ou encore de stupéfiants.

Quel que soit le résultat à l’issue de son séjour à Gramat, sa vie n’aura plus rien à voir avec elle qui était la sienne avant son sauvetage.

L'histoire de Pandora n'est pas sans rappeler celle d'Hermès, un autre Malinois ayant connu la maltraitance avec d'avoir tapé dans l'oeil des gendarmes charentais-maritimes.