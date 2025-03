Une chienne refuse de manger, sa maîtresse panique et paie une fortune chez le vétérinaire pour finalement comprendre la supercherie

La jeune propriétaire d’Unity a bien cru que sa chienne était mourante… Pendant plusieurs jours, cette dernière a formellement refusé de s’alimenter, laissant ainsi croire qu’elle était gravement malade. Sans attendre plus longtemps, la jeune femme a alors décidé de l’emmener chez le vétérinaire afin de lui faire passer différents examens. Après moultes recherches, il s’est finalement avéré que la jolie Rottweiler était simplement capricieuse concernant sa nourriture… En effet, sa maîtresse ayant récemment décidé de changer ses croquettes pour des raisons financières, Unity n’a pas du tout apprécié ce changement !

© @thecondits / TikTok

Une histoire d’exigence

Sur son compte TikTok, la jeune femme a posté une courte vidéo sur laquelle on peut voir Unity, couchée sur la banquette arrière de la voiture, profitant d’un rayon de soleil sur son visage. Le menton haut, elle semble pour le moins contrariée. “Quand tu as dépensé 500 dollars [environ 460 euros, NDLR] chez le vétérinaire et que tu as passé des journées à pleurer parce que tu pensais que ton chien allait mourir mais que tu découvres finalement qu’elle faisait juste une grève de la faim car tu as récemment changé ses croquettes…”, peut-on lire en guise d’explications. Visionnée plus de 2,3 millions de fois, la vidéo est rapidement devenue virale et a été relayée par Newsweek.

Un cas non isolé

“Nous avons créé une princesse pourrie gâtée qui met à mal nos comptes bancaires”, a plaisanté la jeune femme en légende. Dans les commentaires, beaucoup d’internautes ont fait part de leurs propres expériences. “J’ai une amie qui a payé plus de 1000 $ pour une visite aux urgences pour son chien et a découvert qu'il ne s'agissait que de ‘douleurs de croissance’”, a révélé une certaine Lori pendant qu’une dénommée Cassandra a affirmé avoir “dépensé 500 $ parce que le vétérinaire a dit que l'estomac de (s)on chien était dilaté... Il s'est avéré qu'elle avait juste besoin de faire caca”.

Tout est bien qui finit bien pour Unity qui a finalement obtenu gain de cause et retrouvé ses anciennes croquettes adorées. On peut dire qu’elle sait y faire…