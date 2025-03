Un chien perdu depuis plus de 24 heures retrouve les bras réconfortants de sa propriétaire grâce à des opérateurs de drone bénévoles

La famille d’un chien perdu a vécu 27 heures d’angoisse jusqu’à l’arrivée des membres USAR Drone Team, qui n’ont pas hésité à faire le déplacement sur 100 kilomètres pour déployer leur quadrirotor muni d’une caméra infrarouge et chercher l’animal. Le résultat ne s’est pas fait attendre.

Gina Manfredi est aux anges. Cette habitante de Cherry Hill, dans le New Jersey (Etats-Unis), a retrouvé son chien qui avait fugué lors d’une balade. L’animal a pu être localisé et ramené à la maison grâce à un drone et à ses opérateurs bénévoles, rapportait CBS News.



Shade était arrivé dans la vie de Gina Manfredi au moment où cette dernière était en deuil. Elle avait, en effet, perdu son chien précédent, appelé Chance et qui avait vécu à ses côtés pendant 14 ans.

« Chance était vraiment mon âme sœur en version canine », confie-t-elle à CBS News. Shade l’avait aidée à surmonter cette épreuve.

Récemment, Gina Manfredi promenait Shade quand elle a malencontreusement fait tomber un objet par terre. Effrayé par le bruit, le chien s’est débattu pour se libérer de sa laisse. Sa maîtresse a vainement tenté de le retenir. Il a fini par s’éloigner en courant.

« C'était une véritable dévastation et un choc total, se souvient-elle. C'était un sentiment de désespoir que je ne pouvais pas expliquer ».

« J’ai sauté dans le camion et foncé vers Cherry Hill »

Dans le voisinage, on lui a suggéré de contacter Kathleen Tortu-Bowles, qui dirige Bailey's Bridge to Home Rescue and Recovery. Cette dernière est une organisation qui aide gratuitement les familles d’animaux égarés à les retrouver.

Kathleen Tortu-Bowles a tout de suite pris la mesure de la difficulté de la mission et de l’urgence de la situation. « Il y avait beaucoup zones boisées à prendre en compte, et aussi les dangers liés à une grande autoroute derrière leur maison, explique-t-elle. Nous savions que nous devions venir ici et commencer à travailler immédiatement. »

Elle avait besoin de renfort, d’où sa décision de faire appel à USAR Drone Team. Ce groupe de pilotes de drones bénévoles a tout de suite accepté d’intervenir. « J’ai sauté dans le camion et foncé vers Cherry Hill », raconte son fondateur Michael Parziale. Lui et son équipe sont arrivés de Manasquan, à une centaine de kilomètres de là.

« J’ai hurlé à pleins poumons »

Shade s’était échappé depuis 27 heures. Michael Parziale a fait décoller son drone équipé d’une caméra infrarouge. 41 minutes plus tard, il a pu localiser le chien dans le quartier. C’est un record pour USAR Drone Team ; d’ordinaire, plusieurs heures de survol sont nécessaires pour retrouver un animal de compagnie perdu.



Les retrouvailles entre Shade et sa propriétaire ont eu lieu dans la foulée. « J’ai hurlé à pleins poumons », relate Gina Manfredi, qui a laissé libre cours à sa joie et à son soulagement.

Le canidé était affamé, mais indemne. Il a pu rentrer à la maison pour se nourrir, se réhydrater et se reposer.