Atteint d’un cancer généralisé, ce chien de 11 ans passe une dernière journée mémorable avec sa famille (vidéo)

Buddy avait 11 ans lorsque les vétérinaires lui ont trouvé un cancer de la rate généralisé. Compte tenu de son âge et des nombreuses métastases, une opération aurait été possible mais inutile. Alors Natasha a demandé la prescription d'une semaine d’anti-douleurs à son chien afin qu’elle profite de lui avant de le laisser partir. Un véritable déchirement pour cette jeune maman originaire du Kent… “J'ai eu Buddy quand il avait 8 semaines, vers la Saint-Valentin. Il adorait aller sur le terrain et pouvoir chasser les oiseaux et même les ballons de football lorsque les enfants jouaient. (...) Le soir, il s'allongeait au bout de mon lit mais il venait se mettre sous les couvertures durant la nuit", a-t-elle raconté au média Newsweek.

© @tashalouise_95 / TikTok

Des liens puissants

Avec les enfants aussi, Buddy était très fusionnel. “Quand les enfants étaient bébés, il était à leurs côtés tout au long de la journée. J'ai une photo de lui et de mon fils où Buddy est sur le matelas à langer et mon fils est à côté, là où il s'était couché”, a-t-elle continué. Le fils de Natasha étant autiste, la présence de Buddy lui apportait réconfort et apaisement. “Chaque fois que mon fils s'effondrait, Buddy était à ses côtés", a-t-elle déclaré.

© @tashalouise_95 / TikTok

Afin d’offrir une dernière semaine mémorable à son meilleur ami, Natasha a mis les petits plats dans les grands et, évidemment, les enfants ont participé à ces dernières aventures. “J'ai décidé d'aller chercher mon fils aîné à l'école plus tôt. Nous avons emmené Buddy chez McDonald's pour qu'il puisse manger un hamburger et nous sommes tous descendus à la plage. Il a dormi dans la voiture pendant tout le trajet du retour et il a eu ses friandises préférées ainsi que plein de câlins à la maison”, s’est-elle souvenue avec tendresse. Sur son compte TikTok, Natasha a posté une émouvante vidéo retraçant ces derniers instants en famille.

“Oh mon Buddy, nous t'aimons pour toujours mon garçon…”, peut-on lire en légende. La vidéo comptabilise aujourd’hui plus de 53 000 vues et a beaucoup ému les internautes. Buddy a été euthanasié le lendemain, afin de mettre fin à ses souffrances. “C'était la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre de toute ma vie. Mon fils est très émotif et a du mal à l'accepter… Mais ma fille est encore trop jeune pour comprendre. Elle croit toujours qu'il va rentrer à la maison”, a-t-elle déploré. On souhaite beaucoup de courage à cette belle famille !